¿Balean casa de Vanessa Guzmán con su hijo dentro?: ella aparece visiblemente afectada

Video Vanessa Guzmán se defiende de quien "abre la boca" y dice que "no es" fisicoculturista tras su retiro

Vanessa Guzmán apareció visiblemente afectada y con “ojos llorosos” luego de que se reportara que su casa, ubicada en El Paso, Texas, había sido presuntamente baleada con su hijo dentro.

El viernes 7 de noviembre, la actriz reapareció en un evento público en la Ciudad de México. En el lugar, la estrella de telenovelas fue cuestionada por su semblante aparentemente de preocupación.

Aunque la actriz reconoció que había sido una llamada la que la desencajó, no quiso dar detalles. Sin embargo, aseguró que hablaría del tema en sus redes sociales.

“Todo bien… recibí ahorita una llamada pero aquí estoy, aquí estoy… Gracias a Dios todo está bien, un buen susto, creo que tendré que compartir algo más adelante, pero ahorita no, no puedo hablar, lo acabo de recibir, pero bueno estamos todos bien… Fue un susto muy grande”, dijo al medio digital ‘Junket Entretenimiento’.

¿Baleraron casa de Vanessa Guzmán con su hijo dentro?: lo que se sabe

Durante la noche del domingo 9 de noviembre, se reportó el presunto incidente del que habría sido víctima el hijo de Vanessa Guzmán y el actor Uberto Bondoni.

Según información del programa ‘En Shock’, durante el fin de semana, la casa de la actriz fue supuestamente baleada con su hijo José Uberto dentro.

“Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y José Uberto se encuentra fuera de peligro. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque”, señalaron en Instagram.

Vanessa Guzmán no ha confirmado ni desmentido la información. Sin embargo, en sus redes sociales ha celebrado el reciente logro de su hijo José Uberto en el futbol americano y ha compartido imágenes de reflexiones sobre la fe.

¿Quién es José Uberto, hijo de Vanessa Guzmán?

José Uberto Bondoni Guzmán es el segundo hijo de la actriz. El joven, nacido en 2008, es producto de su relación con el actor uruguayo Uberto Bondoni.