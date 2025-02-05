Arrestan a 'influencer' que atacó a novia de su expareja con un cuchillo

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de la 'influencer' Marianne Gonzaga la mañana del 5 de febrero, acusada de apuñalar a la actual novia de su expareja sentimental en el cuello.

El incidente ocurrió en el residencial Park Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según las primeras versiones, Marianne viajó desde Cancún a la Ciudad de México para reencontrarse con su exnovio. Al llegar al lugar, lo encontró con su nueva pareja, lo que desató una discusión que culminó en el ataque con un cuchillo.

Valentina Gilabert, la víctima, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde se reporta que su estado de salud es delicado, pero estable.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fue el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien dio a conocer el arresto de la 'influencer' a través de la red social X.

"Apuñala a la novia de su exnovio. Marianne Gonzaga Rodríguez llegó de Cancún a ver a su exnovio en Park Pedregal. Ahí estaba Valentina Gilabert, la nueva pareja de su ex. Pelearon y le clavó un cuchillo en el cuello. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sector San Ángel, la detuvieron".

Así acabó: detenida por agentes de @SSC_CDMX acusada de intentar matar a la novia de su exnovio en @AlcaldiaAO pic.twitter.com/UyjocXdzTq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 5, 2025

¿Quién es Marianne Gonzaga?

La creadora de contenido cuenta con más de 135 mil seguidores en Instagram y 364 mil en TikTok, es conocida por su contenido enfocado en la maternidad y su vida personal.