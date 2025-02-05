Marianne Gonzaga

Arrestan a 'influencer' que atacó a novia de su expareja con un cuchillo

Marianne Gonzaga fue arrestada en un residencial de la Ciudad de México tras agredir a una mujer en el cuello. La víctima estaría delicada.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de la 'influencer' Marianne Gonzaga la mañana del 5 de febrero, acusada de apuñalar a la actual novia de su expareja sentimental en el cuello.

El incidente ocurrió en el residencial Park Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

PUBLICIDAD

Según las primeras versiones, Marianne viajó desde Cancún a la Ciudad de México para reencontrarse con su exnovio. Al llegar al lugar, lo encontró con su nueva pareja, lo que desató una discusión que culminó en el ataque con un cuchillo.

Más sobre Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga sale de la cárcel tras atacar a Valentina Gilabert con cuchillo 14 veces
1:14

Marianne Gonzaga sale de la cárcel tras atacar a Valentina Gilabert con cuchillo 14 veces

Univision Famosos
Valentina Gilabert muestra las cicatrices de las 14 heridas que la mantuvieron al borde de la muerte
1:00

Valentina Gilabert muestra las cicatrices de las 14 heridas que la mantuvieron al borde de la muerte

Univision Famosos
Marianne Gonzaga busca el perdón de Valentina Gilabert tras ataque: "Está preocupada"
2 mins

Marianne Gonzaga busca el perdón de Valentina Gilabert tras ataque: "Está preocupada"

Univision Famosos
Valentina Gilabert revela cómo su amiga la engañó para que Marianne la atacara con cuchillo
4 mins

Valentina Gilabert revela cómo su amiga la engañó para que Marianne la atacara con cuchillo

Univision Famosos
Valentina Gilabert reaparece tras sobrevivir a violento ataque: ¿se le ven las cicatrices?
2 mins

Valentina Gilabert reaparece tras sobrevivir a violento ataque: ¿se le ven las cicatrices?

Univision Famosos
Detienen a dos presuntos cómplices de Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert
2 mins

Detienen a dos presuntos cómplices de Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert

Univision Famosos
Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa ‘influencer’: así fue captada
1:00

Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa ‘influencer’: así fue captada

Univision Famosos
Antes de ser apuñalada, Valentina Gilabert sufrió la muerte de su abuela actriz por un accidente
2 mins

Antes de ser apuñalada, Valentina Gilabert sufrió la muerte de su abuela actriz por un accidente

Univision Famosos
Actor Mario Casillas habla sobre ataque de ‘influencer’ a su ‘nieta’: “Lo que hizo es una barbaridad”
0:55

Actor Mario Casillas habla sobre ataque de ‘influencer’ a su ‘nieta’: “Lo que hizo es una barbaridad”

Univision Famosos
Revelan importante noticia sobre salud de Valentina, nieta de famosos actores, tras ser apuñalada
2 mins

Revelan importante noticia sobre salud de Valentina, nieta de famosos actores, tras ser apuñalada

Univision Famosos

Valentina Gilabert, la víctima, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde se reporta que su estado de salud es delicado, pero estable.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fue el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien dio a conocer el arresto de la 'influencer' a través de la red social X.

"Apuñala a la novia de su exnovio. Marianne Gonzaga Rodríguez llegó de Cancún a ver a su exnovio en Park Pedregal. Ahí estaba Valentina Gilabert, la nueva pareja de su ex. Pelearon y le clavó un cuchillo en el cuello. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sector San Ángel, la detuvieron".

¿Quién es Marianne Gonzaga?

La creadora de contenido cuenta con más de 135 mil seguidores en Instagram y 364 mil en TikTok, es conocida por su contenido enfocado en la maternidad y su vida personal.

El 26 de julio de 2024 se convirtió en madre de Emma, a quien de vez en cuando mostraba en sus redes sociales.

@mariannerc

Ya porfin estamos muy informados ! 🥳🥣🫶🏼 #mommyblogger #emma #bebe #primeriza #comida #undiaconmigo

♬ sonido original - Marianne
Relacionados:
Marianne GonzagaInfluencerRedes SocialesArrestosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD