Vadhir Derbez reaccionó ante el nuevo romance de Aislinn y Jonathan Kubben

Actualmente Aislinn Derbez confirmó que tiene nuevo novio, y le dio una oportunidad más al amor, se trata de Jonathan Kubben, la actriz contó con el apoyo de sus amigos del medio así como de sus seguidores.

Pero entre las reacciones en Internet hubo una que destacó, la de su hermano Vadhir.

Aislinn publicó una foto de su romance con el influencer Jonathan Kubben a quien describe como el “hombre maravilloso que la pone feliz” y con el que tiene “muchas ganas de vivir muchas aventuras, crecer y disfrutar lo que más pueda con él”.

La revelación de su noviazgo lo hizo a más de un año que terminó la relación que sostenía con el padre de su hija, Mauricio Ochmann.

Así reaccionó Vadhir ante el romance de su hermana

Tal como lo hizo la hija mayor de Eugenio Derbez, su novio Jonathan también posteó una foto para confirmar que tienen una relación.

El conferencista se expresó de Aislinn de esta manera:

“No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis en nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así”.



Fue a través de la foto que Aislinn compartió en donde aparecen abrazados y sonriendo, misma publicación que aprovechó Vadhir Derbez para expresar sus sentimientos.

“Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto… ¿Y qué creen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace. Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está demasiado ching*n”.



A lo que el histrión escribió:

“Muchas risitas, ehhh. Jijiji. Jujuju”.



De inmediato, seguidores de la actriz así como de Vadhir reaccionaron a su comentario, quienes además de celebrar el compromiso, señalaron que el actor estaba celoso.

“No seas celoso bro, así es el amor”, “¿Qué pasó aquí Vadhir? Pon orden”, “Deja los celos de hermano, Vadhir”, “Hermano celosillo”, “Está celoso”, “¿Envidia?”, “Ya salió el celoso”.