Vadhir Derbez cambió de look: se rapó y sus fans creen que se parece a Maluma

Desde mediados de junio de 2020, Vadhir Derbez abrazó el corte de cabello ‘undercut’, un estilo en donde el pelo de la parte superior de la cabeza, el cual muchas veces sirve como fleco, es mucho más largo que el de la parte posterior y los lados.



A lo largo de más de un año, Vadhir experimentó diferentes facetas con este estilo como cuando se decoloró el fleco y lució un contraste entre su nuevo rubio y su color oscuro natural.

No obstante, fue hasta finales de octubre de 2020, que el protagonista de ‘El mesero’ experimentó realmente un cambio radical en su look, el cual orilló a sus fans a volver a compararlo con el cantante Maluma, comparación que desde hace años varios de sus seguidores han hecho.

Vadhir Derbez se rapó y sus fans lo compararon con Maluma

El 28 de octubre de 2021, Vadhir Derbez explicó en sus historias de Instagram que el inicio de un nuevo proyecto provocó que tuviera una intensa sesión con la maquinilla de cortar pelo.

Después de despedirse de su “copete”, el actor compartió un video del momento en el que se cabello largo desaparece.

Me acaban de decir que me van a rapar todo. Literalmente me voy a quedar sin casi nada de pelo.



Un par de horas después, Vadhird reveló el tan ansiado resultado, al cual bautizó como “look chacaloso”. Además, pidió a sus fans que votaran sobre si les gustaba o no su nuevo estilo y en menos de una hora alrededor del 65% de sus followers votaron que sí.



Asimismo, Vadhir recurrió a sus seguidores para saber si su nuevo look con la cabeza ligeramente rapada lo hacía parecerse a alguna celebridad o personaje.

Sus fans no perdieron el tiempo e inmediatamente le mandaron propuestas: como el actor James McAvoy en la película ‘Fragmentado’, Aurelio Casillas de ‘El Señor de los Cielos’.

“Su mellizo Maluma”, como se refirió uno de sus followers al cantante de reggaeton, también fue una de las propuestas, la cual tuvo una notable aceptación.