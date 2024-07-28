Mueren integrantes del famoso grupo The Nelons en trágico accidente: su avión se estrella

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Tres miembros de The Nelons, famoso grupo de música gospel de Estados Unidos, y el presidente de la junta que supervisa el Departamento Correccional de Georgia, se encontraban entre las siete personas que murieron en un accidente de aviación en Wyoming, según una declaración de una miembro de la agrupación que no estaba a bordo de la aeronave.

La cofundadora The Nelons, Kelly Nelon Clark, su esposo Jason Clark y su hija, Amber Nelon Kistler, murieron en el accidente el viernes 26 de julio por la tarde.

Sobreviviente de The Nelons confirma tragedia

Autumn Nelon Streetman, otra hija miembro del afamado grupo y que sobrevivió a la desgracia tras no haber abordado la aeronave, confirmó el accidente a través de un comunicado. Ella es el cuarto miembro del cuarteto con sede en Georgia.

" Gracias por las oraciones que ya se han extendido a mí, a mi esposo Jamie y a nuestro bebé que pronto nacerá, así como a los padres de Jason, Dan y Linda Clark", dijo.

Tres de los cuatro integrantes del famoso grupo The Nelons murieron en una trágico accidente aéreo este fin de semana. Imagen AP



"Apreciamos sus continuas oraciones, amor y apoyo mientras navegamos los próximos días".

También murieron en el accidente el esposo de Nelon Kistler, Nathan Kistler, la amiga de la familia Melodi Hodges y Larry y Melissa Haynie, según Nelon Streetman. No hubo supervivientes.

El grupo viajaba para unirse a un crucero en Alaska, según un comunicado de Gaither Music Group, patrocinador del viaje que presenta a numerosos cantantes y grupos de gospel.

Los detalles del accidente

Gaither Music dijo que Hodges era asistente de la banda y que Larry Haynie era el piloto del avión y Melissa Haynie era su esposa. La aeronave fue identificada como un Pilatus PC-12/47E monomotor turbohélice.

El accidente se produjo sobre las 13:00 horas (hora local) en el condado de Campbell, Wyoming, al norte de Gillette y a unas 250 millas al norte de Cheyenne, según un comunicado de la portavoz del condado de Campbell, Leslie Perkins.

El Departamento de Bomberos del Condado de Campbell, Jeff Bender, dijo en un comunicado el sábado 28 de julio que el incendio causado por el accidente se había contenido en menos de una milla cuadrada y que los bomberos permanecerían en el lugar durante todo el día.

El portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Keith Holloway, dijo el sábado que la información preliminar indicaba que el avión se estrelló tras un "problema con el piloto automático durante el vuelo" y que un equipo de investigadores se dirigía al lugar.

" El avión está en una ubicación remota y una vez que obtengan acceso, comenzarán a documentar la escena, examinando el avión", dijo Holloway.

"Luego, la aeronave será recuperada y llevada a una instalación segura para una evaluación más exhaustiva", agregó.

Se espera un informe preliminar sobre el accidente en unos 30 días, mientras que un informe final con la causa probable del accidente podría tardar hasta dos años en completarse, precisó.

¿Quiénes son The Nelons?

The Nelons fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Asociación de Música Gospel en 2016 y ganaron 10 premios GMA Dove.

Su éxito en el gospel sureño incluye 20 de las 5 mejores canciones de ese género, de acuerdo con el portal de la revista Variety.

Los tres fallecido integrantes de The Nelons se dirigían hacia Alaska para tomar un crucero. Imagen The Grosby Group



Los miembros del grupo han sido nominados individual o colectivamente a varios Premios GRAMMY.