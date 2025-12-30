John F Kennedy Maldición de los Kennedy: John F. Kennedy Jr. murió a los 38 años y estas son las dudas de su fallecimiento El primogénito del expresidente John F. Kennedy murió en un accidente aéreo junto a su esposa, Carolyn Bassette, y su cuñada, en junio de 1999. Aunque han pasado más de 20 años, las dudas sobre la tragedia persisten.



La noche del 16 de julio de 1999, el mundo vio cómo la maldición de los Kennedy cobraba tres vidas más. John F. Kennedy Jr., a los 38 años, se estrelló en su avión, el Piper Saratoga II, junto a su esposa, Carolyn Bassette, y su cuñada, Lauren Bessette, a unas 12 yardas de la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

Aunque la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE.UU. emitió un reporte final oficial sobre el suceso, 26 años después las dudas sobre la tragedia persisten.

La versión oficial: desorientación e inexperiencia del piloto

El informe final de la NTSB concluyó que la causa más probable del accidente radicó en la inexperiencia del hijo del expresidente Kennedy. John-John, presuntamente, carecía de la pericia necesaria para enfrentar un clima “peligrosamente” oscuro.

La tragedia se produjo en medio de una noche oscura y una espesa niebla, lo que lo habría hecho perder referencias visuales. Bajo estas condiciones, se habría producido lo que científicamente se conoce como desorientación espacial.

Según reportes de la BBC, John-John no pudo mantener el control del avión debido a su inexperiencia. Incluso, refiere que, un año antes de su trágico fallecimiento, su examen final ya señalaba que no estaba “listo para una evaluación de instrumentos" y que necesitaba "entrenamiento adicional".

Surge teoría sobre la muerte de John F. Kennedy Jr

En julio de 2024, la periodista Maureen Callahan señaló en su libro ‘Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed’ una nueva teoría sobre la muerte de John F. Kennedy Jr., en la que sugiere que el hijo del expresidente estaba “coqueteando con el asesinato-suicidio esa noche”.

“Tenía un deseo de muerte, no solo para él, sino para las mujeres de su vida. Ir a exceso de velocidad, nadar demasiado lejos en el océano, conducir imprudentemente en las aceras o mientras estaba drogado con marihuana, esquiar en malas condiciones climáticas, actuar como un experto en todos los deportes cuando en realidad era solo un aficionado: había pocas cosas a las que John no se atreviera, e intimidaba a casi todos en su vida para que fueran tan salvajes como él”, decía Callahan.

Para la periodista existirían dos hechos clave que sugerirían un posible suicidio de John-John que involucró a su esposa y su cuñada.

El primero, supuestamente, John-John insistió para que Carolyn lo acompañara en el avión, a pesar de la crisis matrimonial casi terminal que vivían, y segundo, se negó a dar su plan de vuelo y cortó la comunicación con el control de tierra poco después de despegar.

Según la reconstrucción hipotética de Callahan, después de ascender, John-John, presuntamente, no encendió su piloto automático a pesar de la niebla, ni tampoco se orientó con la costa iluminada. En su lugar, giró hacia el Atlántico, donde el mar y el cielo se fusionaron en una “masa negra sin fisuras”.

A pesar de que era el momento de usar sus instrumentos y comunicarse por radio, no lo hizo, lo que llevó al avión a caer en picada, en una "espiral de cementerio".