Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Video ¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Thalía envió un inesperado mensaje a Cazzu luego de que la argentina le rindiera un homenaje al interpretar su famosa canción ‘No me enseñaste’.

Fue el martes 14 de octubre, durante su concierto en un recinto de la Ciudad de México que la argentina sorprendió a su público al entonar el éxito de la también actriz.

Ella calificó a la artista mexicana como “una reina” y aseguró que su ‘cover’ era “con mucho cariño y con mucho respeto, sobre todo”.

Thalía envía mensaje a Cazzu

A días de que la versión que Cazzu hizo de su ‘hit’, Thalía finalmente reaccionó. Ella no sólo reveló qué es lo que piensa, sino que le mandó unas palabras a su colega.

“¡Pero qué linda sorpresa!”, escribió encima de un clip en el que se puede ver a ‘La Jefa’ y el cual ‘reposteó’ en sus historias de Instagram este 19 de octubre.

“Cazzu, te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida”, agregó la protagonista de ‘María la del barrio’, que puedes ver aquí en ViX.

En otra grabación que igualmente retomó, la esposa de Tommy Mottola recalcó que le “encanta” lo que la trapera hizo con su melodía.

La misiva de Thalía no pasó desapercibida para Cazzu, quien la difundió en su propia cuenta de la red social dejando clara su emoción.

La mamá de la pequeña Inti, a quien comparte con Christian Nodal, colocó un emoji de carita llorando, otro de corazón rojo y uno más de beso.

Thalía le envía mensaje a Cazzu y ella reacciona. Imagen Thalía/Cazzu/Instagram

Thalía colaboró en el pasado con Ángela Aguilar

El 8 de marzo de 2024, Thalía estrenó su primera, y hasta ahora única, colaboración con Ángela Aguilar, una copla llamada ‘Troca’

En un comunicado, la figura del pop aseguró que “quería contar con alguien” como la hija de Pepe Aguilar para ese dueto pues “ha sido una pieza clave en el reciente boom de la música regional mexicana”.

“Me siento orgullosa de que estemos uniendo a dos generaciones de mujeres poderosas para destacar las voces femeninas durante el mes de la mujer porque juntas, somos más”, señaló.

Por su parte, Ángela afirmó que Thalía le parecía “una mujerona a quien he admirado siempre” y que la “escuchaba de camino a la escuela”.

Para esa fecha, todavía se pensaba que Cazzu y Christian Nodal seguían siendo pareja, pues anunciaron su separación hasta mayo.

Sin embargo, en junio salió a la luz que él mantenía un romance con Aguilar, el cual, detalló en entrevista con Adela Micha, empezó sólo días después de su ruptura con la madre de su retoño.

Thalía apoya Cazzu en medio de polémica

La nota de Thalía hacia Cazzu igualmente llega en un momento en el que la intérprete de 'En tu cara' se encuentra en una controversia con Nodal, quien la acusó de “mentir”.