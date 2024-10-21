Laura Zapata reacciona a supuesto vínculo del esposo de Thalía con fiestas de ‘Diddy’ Combs

Video ¿Tommy Mottola patrocinó las fiestas de ‘Diddy’? Laura Zapata habla sobre esa teoría

Tommy Mottola, esposo de Thalía, ha sido una de las celebridades vinculadas a Sean 'Diddy' Combs, quien actualmente se encuentra preso por presuntos delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

Ante el supuesto nexo del empresario con el rapero, que también involucraría a la intérprete de 'Marimar', su hermana, Laura Zapata, no se quedó callada.

¿Thalía, Tommy Mottola y 'Diddy' Combs ligados? Laura Zapata responde

En medio de la controversia, Laura Zapata aclaró si considera pudiera ser verdad que Tommy Mottola y Thalía ayudaron a Sean 'Diddy' Combs a cometer algún alegado crimen.

"Desconozco esto, no sé, lo dudo, lo dudo porque tienen una señorita y un jovencito como hijos", dijo en entrevista para 'Ventanenado'.

"Pues hay que estar muy enfermo del alma y ser un demonio para participar en eso. (...) Lo que me estás contando realmente para mí es sorpresivo, yo lo dudo, definitivamente", sentenció.

La actriz puntualizó que "hace muchísimo tiempo" que ya no tiene relación con su hermana y cuñado, por lo que "no hay convivencia".

Tras aclarar que no cree que la pareja tenga que ver en los presuntos actos lícitos del magnate de la música, Zapata indicó que desea se haga justicia.

"Me da muchísimo gusto que esté sucediendo esto, porque desenmascaras a las personas viles, a quienes son capaces de levantar su lascivia contra infantes", explicó.

"Me gustaría que les dieran cadena perpetua. Definitivamente merece ser castigado de una manera contundente", agregó.

Las acusaciones contra Tommy Mottola y Thalía

Fue el pasado 14 de octubre cuando TVNotas reportó que presuntamente Tommy Mottola era muy cercano a Sean 'Diddy' Combs.

“'Puff Daddy', Emilio Estefan y Tommy Mottola por años se han hecho llamar ‘hermanos de vida’. Habían sido inseparables", aseguró una fuente.

Luego de que la estrella del hip-hop cayera arrestado, según él informante, el marido de Thalía "borró sus fotos de Instagram al lado de 'Puff'".

La persona igualmente compartió que supuestamente Mottola “es uno de los principales cabecillas de todo el teje y maneje de las famosas fiestas perversas” de Combs, “así como Emilio Estefan”.

En septiembre pasado, fiscales estadounidenses señalaron que Sean organizaba celebraciones, llamadas 'Freak offs', en las que presuntamente obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales.

“‘Puff’ destapó la cloaca. Ha confesado y entre los nombres figuran el de Thalía, Tommy, Emilio y Gloria. Así que ellos temen que la autoridad pueda llamarlos a declarar ante la corte de Estados Unidos por el asunto de la organización de las fiestas perversas”, aseveró el informante.

“Thalía jamás ha dicho nada sobre esto. Sabe que con su marido no se juega y que si habla podría costarle la vida”, externó.

Hasta el momento, Mottola y su esposa no se han pronunciado al respecto de las imputaciones.