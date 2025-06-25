Thalía

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

La cantante compartió tiernas fotos de su embarazo y los primeros años de vida de su hijo. Matthew Alejandro es el hijo menor de Thalía y Tommy Mottola.

Univision picture
Por:Univision
Video Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Thalía está de fiesta por el cumpleaños 14 de su hijo y lo festejó en redes sociales compartiendo fotos nunca antes vistas y una emotiva felicitación para Matthew Alejandro.

El mensaje, publicado en sus redes este 25 de junio, inicia con un nostálgico recuerdo, el día en que "empezó la corredera hacia el hospital". La artista describe cómo la llegada de Matthew a sus brazos la llenó de un "amor cálido y radiante, como nunca había sentido su alma".

El hijo de Thalía cumple 14 años.
"Tu piel y la mía se fusionaron en un momento sin tiempo ni espacio. Llegaste a mi vida a darme una esperanza para vivir, justo cuando había perdido la brújula de cómo continuar", escribió.

La intérprete también expresó su orgullo y admiración por la persona en que se ha convertido Matthew, describiéndolo como un "hombrecito tan disciplinado, preocupado por mejorar y por ayudar". Lo califica como un "ser de amor" que la "inspira con su determinación y su pasión, por ser mejor cada día".

La cantante compartió fotos inéditas de su embarazo y los primeros años de su hijo.
La felicitación también incluyó una bendición para el adolescente: "Matthew Alejandro que Dios te proteja eternamente, que siempre te lleve en el centro de la palma de su mano y que te guíe en todo momento en este andar por esta tierra".

Finalmente, la estrella mexicana reafirmó su amor incondicional y su compromiso de apoyo eterno: "Hijo mío, te amo profundamente y estoy para ti con cada latido de mí corazón, a tu lado siempre amándote y apoyándote mi amor precioso".

La protagonista de María la del Barrio recordó tiernos momentos junto a su hijo.
Matthew Alejandro es el hijo menor de Thalía y Tommy Mottola y nació el 25 de junio de 2011. La pareja tuvo a su primera hija en Sabrina Sakaë llegó al mundo el 7 de octubre de 2007.

