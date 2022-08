9 telenovelas que usaron efectos visuales y otros trucos para crear grandes escenas

En la industria del entretenimiento hay varios trucos y secretos de producción que son necesarios para realizar las tomas que los espectadores ven en pantalla; desde rejuvenecer actores digitalmente, hasta trucos de actuación y maquillaje para lograr una apariencia diferente. Y en el caso de las telenovelas no es la excepción; por tal motivo, te presentamos algunos de los más asombrosos y de los que quizá no te diste cuenta.

Telenovelas que usaron efectos visuales, trucos y más

‘El pecado de Oyuki’ llevó al público a Japón

Durante la década de los 80, precisamente en 1988, llegó a la pantalla chica el drama ambientado en Japón y protagonizado por la estrella mexicana Ana Martín.

El primer reto para la producción del programa fue que el público captara el ambiente del país asiático, sin realmente grabar ahí. Al respecto, en una entrevista para ‘Momentos de telenovela’ en 2016, la productora Lucy Orozco reveló cómo crearon los escenarios.

“Yo voy a hacer Japón en México. Y la locura se culminó construyendo en 20 hectáreas, yo quería que compráramos el terreno, nadie me hizo caso. En 20 hectáreas en el Ajusco, que renté, construí parte del barrio más elegante de Tokio. (...) Hicimos un templo que medía 40 metros de altura, fue una locura”, expresó.

Ana Martín se convirtió en una mujer japonesa para ‘El pecado de Oyuki’

Otro de los trabajos más complicados a lo largo de los 60 capítulos fue convertir a la protagonista en una hermosa geisha. Según destacó Martín en una charla para el programa ‘Hoy’ en 2018, se sometía a un largo proceso de maquillaje.

“Me ponían unos apliques aquí (en las sienes), pero hay que ir con el doctor. Entonces fuimos con un doctor y dijo ‘es que la piel sí aguanta esto, pero seis meses, no más’. Y parece que fue adivino, porque a los seis meses me empezaron a salir unas ampollas con el calor de las luces”, dijo.

Thalía usaba salchichas para Pulgoso en ‘Marimar’

Uno de los personajes más populares de 'Marimar', la telenovela que vio la luz en 1994, fue el tierno Pulgoso, un perrito que acompañaba a la costeñita en sus aventuras y en los momentos tristes. El can era muy obediente y contaba con su propia voz (que sólo la audiencia podía escuchar).

Si quieres ver la telenovela 'Marimar' de forma gratuita, solo ingresa a ViX.

En una charla con Evelyn Sicairos publicada el 22 de junio de 2018, la intérprete confesó que le ponían comida en la cabeza para que su mascota se comportara tan amigablemente con ella.

“Me volteaba a ver porque me ponían una salchicha aquí (sobre la cabeza), por eso me volteaba a ver. (...) Esta parte de aquí me olía a comida de perro”, señaló la intérprete de ‘Amor a la mexicana’.

Victoria Ruffo y sus escenas de llanto en 'Corona de lágrimas'

A lo largo de los años, la artista se ha posicionado como toda una diva de los melodramas y ha conquistado al público con su talento actoral. Al respecto, en diversas ocasiones sus fans se han preguntado cómo logra llorar de una forma tan emotiva.

Durante una plática con 'El Gordo y La Flaca' el 19 de abril de 2013, Victoria comentó que realmente siente las escenas para mostrar una actitud triste en telenovelas como 'Corona de lágrimas'.

“La verdad lo siento, me baso mucho en las experiencias de mi vida, de lo que he vivido y lo que no, pero me imagino qué podría pasar”, puntualizó.

Ariadne Díaz usó botarga en ‘Llena de amor’

De la mano de Valentino Lanus, César Évora, Altaír Jarabo y Azela Robinson, Ariadne protagonizó la telenovela que se estrenó en 2010. En ella dio vida a la tierna Marianela, una joven que es víctima de burlas por su peso.

Si quieres ver la telenovela 'Llena de amor', sólo ingresa a ViX.

La actriz de 36 años narró en una entrevista para ‘Tlnovelas’ el 15 de diciembre de 2021, lo complicado que fue trabajar para la producción, pues tuvo que usar una botarga de ocho kilos.

“Complicada de manipularse. Me acuerdo que eran tres piezas (...) les juro que me moría de calor todo el tiempo, o sea, tenía una persona conmigo de ‘ya quítamela por favor, ya cortaron, ya pónmela otra vez’, fue un poco caótico”, admitió Díaz.

Angelique Boyer usó dobles para ‘Tres veces Ana’

El director Sergio Cataño llevó a la televisión la historia de Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura, trillizas idénticas que tienen personalidades completamente diferentes. Fue la bella Angelique Boyer quien encarnó a las tres mujeres.

Si quieres ver la telenovela 'Tres veces Ana' gratis, solo ingresa a ViX.

Lo anterior fue posible gracias a que la actriz contaba con dos dobles, de quienes solo se grababan las siluetas.

El vestuario de Betty en ‘Yo soy Betty, la fea’

Si algo caracteriza a la actriz principal del programa colombiano es su apariencia: una mujer que usa faldas largas, ropa holgada y grandes lentes. En una charla con RCN el 19 de octubre de 2020, la directora de vestuario, Rosita Cabal, señaló que su intención era ocultar la silueta y bellos dotes de Ana María Orozco.

Sandra Echevería y su hermana en La Usurpadora

Gracias a los efectos visuales de la producción de 2019, Sandra se transformó en dos bellas mujeres: Paola y Paulina.

Para grabar las escenas del ‘remake’, donde las gemelas discuten, se utilizaron dos técnicas, la primera fue una herramienta llamada 'motion control', y la segunda fue la participación de una doble muy parecida a Echeverría; al menos así lo destacó Abraham Reyes Pérez, director de fotografía, en una entrevista para ‘Las estrellas’ en 2019.

Itatí Cantoral lució más grande en 'María la del barrio'

A lo largo de su trayectoria, Cantoral ha participado en diversas telenovelas, pero una de las que marcó su carrera fue en la que protagonizó a la malvada Soraya Montenegro, quien le hacía la vida imposible a la protagonista, encarnada por Thalía.

Durante una charla con Yordi Rosado el 3 de junio de 2021, la estrella reveló cómo hicieron para que, a sus 19 años, luciera de aproximadamente 30.

"Me cortaron el pelo como cinco veces, me cambiaron el corte, el color; hasta que quedé así (con el cabello sobre las mejillas) con el lunar. (...) Yo tenía como 19 años y me veía como de treinta", expresó.