Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi por “rebeldía”

Video ¿Tekashi golpeó a Yailin? Diamond La Mafia compartió supuestos videos de seguridad

La Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, en República Dominicana, emitió una orden de arresto internacional contra Tekashi 6ix9ine.

De acuerdo con Diario Libre, el tribunal declaró en rebeldía al rapero, quien se encuentra fuera de dicho país, desde junio de este 2024, por lo que solicita sea arrestado, sin importar en qué nación esté.

Tekashi 6ix9ine en “rebeldía” ante la justicia

Las autoridades dominicanas proclamaron en rebeldía a Tekashi 6ix9ine debido a la solicitud de los abogados de los productores que fueron agredidos por el artista en octubre de 2023.

La dependencia antes citada aceptó la petición y finalmente dictó la disposición de que el ex de Yailin La Más Viral sea aprehendido.

De igual manera, se ordenó que se lleve a cabo la ejecución de la garantía económica de 500 mil pesos dominicanos (cerca de 8,400 dólares) impuesta anteriormente.

Con dicha resolución no solo se busca capturar al intérprete de ‘Mala’ dentro de República Dominicana, sino que también habilita a la policía local para solicitar la cooperación de organismos mundiales, como Interpol.

Si Daniel Hernández, nombre real del cantante, no se entrega voluntariamente, podría enfrentarse a un apresamiento en cualquier jurisdicción global, lo que complicaría más su situación legal.

El 12 de octubre de 2023, Diamond La Mafia acusó a Tekashi, mediante un ‘live’ en Instagram, de presuntamente haber atacado a golpes a varios miembros de su equipo de trabajo y a Yailin.

El compositor indicó que la agresión se habría debido a los “celos” que el reguetonero sentía por su cercanía con La Más Viral.

Días más tarde, el 15, a 6ix9ine lo detuvieron por dicho percance. Desde la cárcel, él envió un mensaje vía redes sociales: “Estoy bien, con salud y cuidado”.

A la semana siguiente, él obtuvo la libertad bajo fianza luego de pagar una fianza de 10 mil dólares, desveló El Gordo y La Flaca.

Entonces, la jueza de Atención Permanente, Adais Sánchez, determinó que el músico no podría salir del territorio por seis meses.

En junio pasado, Tekashi reveló que finalmente había regresado a Estados Unidos: “Me quedé callado dejando que inventaran todo tipo de falsas noticias”.

Tekashi se deja ver en medio de orden de aprehensión

Este 29 de agosto, Tekashi 6ix9ine subió a sus historias de la plataforma digital un clip en el que se le puede ver a bordo de una camioneta.

Él entona su nueva canción ‘La baby’ y está en compañía de dos personas. Encima del video, el ascendente mexicano colocó la etiqueta de ubicación en Nitra, Eslovaquia.