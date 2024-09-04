Tekashi 6ix9ine lanza 'tiradera' en contra de Yailin: "Tú me dices rata, tú niña dice papá"

Video 6ix9ine aclara si está prófugo de la justicia y responde si volvería con Yailin

Tekashi 6ix9ine regresó a la música con el tema 'La Respuesta', en donde presuntamente expone parte de lo que vivió en su noviazgo con Yailin La Más Viral, relación que terminó recientemente. El sencillo es una colaboración con Lenier.

La canción es una tiradera en la que externa que dejó su carrera musical para impulsar la de la dominicana y narra cómo adoptó el papel de padre para Cattleya, la hija que ella tuvo con Anuel AA.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la tarde de este 4 de septiembre Tekashi asistió al programa El Gordo y La Flaca en donde estrenó la canción y dijo que no existe una "mala intención" detrás del tema.

" Nada más es facturar como artista no hay nada de mala intención, pero yo sé que a la gente le encanta el chisme. Hay que facturar, pero no hay nada de mala intención de 'yo te voy a tirar'".

También señaló que no regresará con Yailin La Más Viral pues "estoy enfocado en la música".

¿Qué dice 'La Respuesta'?

En la canción no menciona el nombre de Yailin, sin embargo, en el video aparecen momentos que vivieron como pareja.

Al inicio el rapero reprocha que ella perdió "la memoria por todo lo que hice por ti". Menciona que dejó su "carrera para darte una carrera a ti, dejé de ser feliz para que tú seas feliz".

Señala que fue su "pareja nunca fui tu competencia, tengo uno platino bastante número uno y antes de yo conocerte tú no tenías ninguno".

También habla de la lujosa camioneta que le dio, así como el costoso reloj que la cantante usa.

Menciona que "tu mal agradecimiento me mata por dentro, a veces lloro y no duermo esperando que algún día llegue tu agradecimiento, pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve".

Tekashi hace 'tiradera' contra Yailin en 'La Respuesta'. Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram

Tekashi y Cattleya

En la letra involucra a Cattleya, la hija que Yailin tuvo con Anuel AA.

" Tú me dices rata, tú niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da. Yo la llamo 'Cata' y la amo de verdad y ojalá que nunca sea mala como su mamá".

PUBLICIDAD

"Yo la extraño mucho y me dan ganas de llamarla a ver si le falta algo y en que la pueda ayudar. Yo que no tenía su sangre yo sé cuál es mi lugar, ella te dice mamá a mí me dijo papá".

En el coro externa que la culpa es de los dos y que fueron "bien tóxicos un amor de locos no quiero".

El pleito con Alofoke

Yailin y Tekashi tuvieron un pleito mediático en donde el locutor dominicano reprobaba la actitud del rapero y cuestionaba a la cantante por su relación.

En la canción 6ix9ine también menciona este tema: "Alofoke que te digo que no tenía talento y ahora andas con él como un instrumento todo el daño que nos hizo en aquel momento".

Incluso confiesa que "le dolió" cuando vio a Yailin " cantando las canciones de Anuel, él mismo que te embarazó y luego te dejó".