Taylor Swift

Taylor Swift sorprendida, incrédula y ¿hasta abucheada en el Super Bowl?: esto pasó con ella

La realidad de Taylor Swift en el Super Bowl 2025 fue diametralmente distinta a la que vivió hace un año apoyando a su novio Travis Kelce. Esto es lo que ocurrió con la cantante.

Sergio Humberto Navarro
Video Una a una, las caras de Taylor Swift en el Super Bowl 2025: de la desolación ¿al abucheo?

Una historia muy distinta a la de hace un año pareció vivir Taylor Swift como parte del público en el Super Bowl 2025.

Por segundo año consecutivo los Kansas City Chiefs, el equipo donde juega su novio Travis Kelce, llegó a la cita deportiva más importante del año de la NFL. Pero esta vez, la realidad fue otra.

¿Qué pasó con Taylor Swift en el Super Bowl?

La artista estuvo para apoyar a su novio y al equipo de 'Los Jefes'. En las gradas se sentó junto a la rapera Ice Spice y a la 'influencer' Ashley Avignone.

El rostro y expresión de Taylor Swift pareció decir todo durante el Super Bowl 2025.
El rostro y expresión de Taylor Swift pareció decir todo durante el Super Bowl 2025.
Imagen Getty Images


Sin embargo, y de acuerdo con una reseña de The Sun, pareció que " los fanáticos no estaban emocionados de verla allí".

En un momento del juego, la cantante apareció en la pantalla gigante del Superdome de Nueva Orleans "y llovieron abucheos desde las gradas", según el medio británico.

A Taylor Swift se le vio gran parte del tiempo con un rostro muy serio durante el Super Bowl 2025.
A Taylor Swift se le vio gran parte del tiempo con un rostro muy serio durante el Super Bowl 2025.
Imagen AP

Un video que se hizo viral de ese momento dejaba presunta evidencia del supuesto rechazo hacia la novia de Travis Kelce.

Según las imágenes, Taylor Swift pareció notar que los aparentes abucheos fueron para ella, miró en dirección a la cámara y luego a su amiga Ice Spice. Según The Sun, "no parecía feliz" por la situación.

Desde X, Serena Williams le mostró su apoyo escribiendo: "Te amo, Taylor Swift. ¡No escuches los abucheos!".

Serena Williams le mostró su apoyo a Taylor Swift desde X. La tenista fue parte del Show de Medio Tiempo.
Serena Williams le mostró su apoyo a Taylor Swift desde X. La tenista fue parte del Show de Medio Tiempo.
Imagen Serena Williams/X y Getty Images


La tenista estaba presente en el estadio ya que fue parte del Show de Medio Tiempo que protagonizó Kendrick Lamar.

La derrota de los Kansas City Chiefs, el equipo de su novio, tampoco le trajo grandes alegrías a la cantante.

Taylor Swift pareció no creer el resultado del equipo de su novio.
Taylor Swift pareció no creer el resultado del equipo de su novio.
Imagen Getty Images


Desde las gradas se le captó aparentemente incrédula, confundida y sorprendida con el desempeño de la escuadra y el resultado.

Kelce y sus compañeros perdieron con un marcador de 22-40 contra los Philadelphia Eagles.

A la cantante pocas veces se le vio feliz o con algarabía en la zona en la que estuvo siguiendo el juego.

Literalmente, Taylor Swift estuvo al borde de la butaca.
Literalmente, Taylor Swift estuvo al borde de la butaca.
Imagen Getty Images


Las imágenes de este domingo 9 de febrero contrastan con las que ocurrieron el año pasado cuando 'Los Jefes' triunfaron en el Super Bowl 2024.

En esa ocasión, Travis Kelce y Taylor Swift protagonizaron un romántico beso en la cancha cuando terminó el partido.

Además, a ella se le vio sumamente emocionada en la gradería cuando los de Kansas City y su novio comenzaron a tener el triunfo en la bolsa. Aunque también se llegaron a reportar algunos aparentes abucheos contra ella.

Se especulaba que tras la edición de este domingo, el deportista le entregaría el anillo de compromiso y le pediría matrimonio ante todos. Parece que eso tendrá que esperar.

Taylor Swift, Travis Kelce, Romances, Parejas de famosos, Famosos, Celebridades, Super Bowl 2025

