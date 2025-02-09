Los famosos en el Super Bowl 2025: Taylor Swift y más celebridades son captadas así
El Super Bowl no solo es un evento para los amantes del deporte, sino también para quienes están atentos a saber cuáles famosos y famosas fueron vistos en esta fiesta deportiva anual.
El Super Bowl no solo es uno de los máximos eventos deportivos en el mundo, sino también el epicentro en el que muchas celebridades dicen 'presente' como sucedió este 9 de febrero en la edición 2025.
Taylor Swift
La cantante llegó feliz al estadio en donde su apoyo son duda es hacia los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega su novio Travis Kelce.
A Taylor Swift se le vio en las gradas junto a la rapera Ice Spice y a la 'influencer' Ashley Avignone.
Jay Z y sus hijas
Luego de ver triunfar a su esposa Beyoncé en la pasada entrega de los GRAMMY 2025, Jay Z fue captado en la cancha previo a que los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se apoderaran del Superdome de Nueva Orleans.
Al rapero se le vio acompañado de sus hijas Rumi y Blue Ivy Carter, quienes parecían estar felices instantes antes del juego.
El presidente Trump
Otra de los famosos que se dieron cita fue Donald Trump, quien se convierte en el primer presidente de EEUU activo en acudir al evento.
Entró al campo y se tomó fotos con oficiales de la policía a cargo de la seguridad. Se le vio con su hija Ivanka.
Bradley Cooper: feliz
El actor estadounidense dejó por un momento las locaciones y sets de filmación y fue visto muy alegre a ras de campo.
Kevin Costner: de fotógrafo
El veterano actor estuvo muy concentrado al borde de la cancha mientras intentaba hacer la mejor toma con su cámara.
Con las porristas
El comediante y actor estadounidense Pete Davidson no perdió la oportunidad para tomarse algunas fotos al lado de las porristas de las Águilas de Filadelfia que ya estaban listas para animar a la escuadra.