Talina Fernandez considera a Ana Bárbara una amiga muy cercana: contó cómo se ganó su corazón

Paula y José Emilio Levy no son hijos de sangre de Ana Bárbara, Sin embargo, tras la muerte de su mamá Mariana Levy, la reina grupera los apropió como suyos y los considera sus “hijos de amor”.

Esto no sólo ha hecho que los hijos de 'El Pirru' y Mariana Levy amen mucho a Ana Bárbara, a quien le dicen mamá, sino también provocó que Talina Fernández, su abuela y madre de Mariana, sienta un gran amor por la cantante.

Talina Fernández elogió el trabajo de Ana Bárbara como mamá



Al inicio de la relación de Ana Bárbara y José María Fernández, ‘EL Pirru’, Talina Fernández mostró su desaprobación por la rapidez en la que el esposo de su hija Mariana Levy entabló un romance con otra persona a tan pocos meses de su muerte.

No obstante, con el paso del tiempo, Talina se dio cuenta de la gran mujer y madre que fue y es Ana Bárbara con sus nietos, por ello no duda en derrochar amor por ella en cada oportunidad que se le presenta, como en la reciente entrevista que concedió para ‘Ventaneando’.

“Ana Bárbara, se ocupó de mis nietos como cinco años, los llevaba al colegio, al dentista, como una madre, es una madre estupenda”.



Además, Talina se siente profundamente agradecida con la intérprete de ‘Bandido’ por facilitarle ver a sus nietos, cuando ‘El Pirru’ no la dejaba estar con ellos.

Ana Bárbara ayudó a Talina Fernández a ver a sus nietos



En esta misma entrevista, Talina recordó cuando sus nietos eran niños y su padre no le permitía verlos. Una compleja situación que se sumó a un proceso de recuperación de una operación que tuvo en la cabeza.

No obstante, gracias a Ana Bárbara, Fernández pudo ver a Paula y José Emilio, así como sentir los cuidados de la cantante quien con una sencilla pero importante acción le demostró su cariño: le mandaba un refresco a la playa para ayudarla a sobrellevar el calor.

“Pirru no me dejaba verlos. Yo iba a Cancún y me quedaba en la playa, esperando a que bajaran mis niños… Ana Bárbara desde su casa me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba yo pasando (mal). No le tengo más que cariño enorme”.

Esta historia es uno de los recuerdos más significativos que tiene Talina de Ana Bárbara.

Por ejemplo, en 2020, ante las cámaras de ‘Montse & Joe’, programa en donde también estuvo Ana Bárbara presente por medio de una videollamada, Talina agregó al final del relato de esta historia, que siempre recordará este momento.

“No lo voy a olvidar jamás, Peque. Te quiero”.

Talina Fernández y Ana Bárbara son grandes amigas



El cariño y amor que comparten la actriz y la cantante se ha traducido en una estrecha amistad, que provoca no sólo que Talina le diga de cariño ‘Peque’ a Ana Bárbara, sino también que pida que sea muy bendecida por Dios.

“Es una amiga mía, somos así de amigas [muy unidas]. Ana Bárbara, que Dios me la bendiga cada día de su vida”.