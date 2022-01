Ana Bárbara entregó su corazón en un mensaje: agradeció por "sus hijos de vientre y de amor"

Las últimas semanas han sido de gran dicha para Ana Bárbara. La cantante tuvo la oportunidad de despedir el 2021 y vivir los primeros días del 2022 en compañía de su pareja Ángel Muñoz y sus hijos; tanto los de sangre, Emiliano, José María y Jerónimo, y "los de amor", Paula y José Emilio Levy, hijos de su exesposo 'El Pirru' y la fallecida actriz Mariana Levy.

Su familia protagonizó una serie de hermosas fotos con las que Ana Bárbara expresó lo agradecida que se siente por sus seres queridos, sus fans y todas las personas que la apoyan.

Ana Bárbara entregó su corazón en un emotivo mensaje: agradeció por "sus hijos de vientre y de amor"

El 5 de enero de 2022, Ana Bárbara compartió en su Instagram una serie de fotos y videos de momentos familiares que acompañó con un largo y emotivo mensaje.

En este texto, la reina grupera primero agradeció la alegría y las lecciones aprendidas que ha experimentado.

Posteriormente, dio gracias por la familia que la trajo al mundo, la familia “disfuncional” que ha creado ahora que es adulta, así como por lo mucho que le enseñan sus hijos.

"Gracias por la familia de donde vengo, y por la familia primaria que hemos creado (disfuncional que funciona) jajajajaja por cada uno de mis maestros tanto hijos de vientre y de amor"

La cantante mostró su agradecimiento por sus hijos con varias fotografías con ellos, entre ellas algunas de su último viaje del 2021 a montañas nevadas donde practicaron esquí.

Entre estas capturas se destaca la foto con su hija Paula Levy, quien le dedica un tierno beso en la mejilla.

Ana Bárbara deseó un futuro con su pareja Ángel Muñoz



La reina grupera hizo una mención especial a su pareja Ángel Muñoz, con quien se comprometió en 2020, tras estar juntos desde el 2015.

Ana Bárbara puntualizó la gran fortuna de poder recargarse en el hombro de su amado prometido, acción que también fue ilustrada con una hermosa foto de los dos.

Además, le pidió al universo poder compartir su amor con Ángel lo que le “resta de existencia”.

Su novio también protagonizó un par de fotos con Ana Bárbara y sus hijos más pequeños, Jerónimo y Chema.

Ana Bárbara agradeció a sus fans y a todos los que la apoyan



La cantante de música grupera también derramó amor por sus amigos y fans, quienes constantemente leen y siguen día con día sus vivencias, en las cuales ha buscado que "reine el amor".

"También doy gracias por la dicha de contar con hermosos amigos, y con ustedes, mis hermosos, que leen a esta #Bandida, que les cuenta cada día una historia real, la historia de una vida, donde lejos de la perfección, sin duda he tratado que reine el Amor y el deseo de bienestar, para todos los seres que me rodean los #pedazosdemialma y que me han invitado a ser mejor en todos los sentidos🙏🏻"



Ana Bárbara advirtió la importancia de su música y el papel que tiene como figura pública, los cuales le han permitido tener una relación más cercana con sus fans, así como motivarla seguir “creando canciones que nacen de lo más profundo de su ser”.

La cantante también aprovechó para agradecer a su “Equipo Bárbaro”liderado por su manager Rosela Zavala, así cmo a todos los que apoyan su trabajo y la motivan a seguir creando contenido, el cual seguirá produciendo hasta que “deje de ver la luz”.

Ana Bárbara cerró s mensaje con un agradecimiento general por todo el amor que ha recibido y que la sostiene.

"GRACIAS a todos los que me han brindado amor, a quienes han sido parte de lo que fui, lo que quiero llegar y a lo que me sostienen en lo que ahora soy GRACIAS GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO PEDAZOS DE MI ALMA…"