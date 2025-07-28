Hermana de Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre la salud de la cantante y presunta recaída

Video Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre la salud de su hermana Alejandra Guzmán y los rumores de una recaída en el alcohol, supuestamente, derivados a momentos complicados de su vida privada y la muerte de su mamá, Silvia Pinal.

La actriz reveló a la prensa mexicana que, aunque está enterada de lo que sucede con la rockera, ella será quien finalmente hablará del tema.

“Ella ya saldrá a decirles qué fue lo que pasó. Es ella la que tiene que hablar de eso”, respondió a ‘Venga La Alegría’ en la emisión del 28 de julio.

¿Alejandra Guzmán sufrió una recaída?

Sobre si la pausa de Alejandra Guzmán se debía a una presunta recaída con el alcohol, Sylvia Pasquel fue tajante: “Me estás preguntando y te estás contestando. La verdad es que se ha vuelto un negocio hablar mal de la gente porque cada like, tú sabes que te cae un dinerito”.

“Yo entiendo que es el trabajo laboral de ustedes, que les dan una línea y que ustedes tienen que llegar a hacer esas preguntas, pero la verdad, creo y no sé si ustedes se han dado cuenta y han podido percibir, que cada vez va menos gente a las alfombras rojas y se debe precisamente a este acoso, si se puede llamar así”, agregó.

Sin dar más detalles sobre los problemas que está enfrentando Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel lamentó que la vida personal de los artistas se haya vuelto más importante que el laboral.

“(Hay) preguntas personales incómodas porque al final del día, uno de lo que quiere hablar es de su trabajo y después si quieres, de lo que tú quieras, pero ya no existen las carreras, ya nada mas es puras cosas personales tergiversadas, cambiadas de contexto”, dijo.

“Siempre me dicen que si estoy de mal humor… o sea, el que conteste de una manera seria no quiere decir que esté de malas o que sea yo grosera, simplemente soy educada a la manera de responder, pero hay personalidades que tienen una mentalidad muy chiquita que no lo alcanzan a comprender o a entender”, sentenció.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán de su salud?

El 24 de julio, Alejandra Guzmán informó a través de un comunicado que “debido a una intervención quirúrgica” a la que se sometió el pasado viernes 18 de julio, había tomado la decisión de hacer una pausa en su carrera por recomendación médica.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, reportó.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el ‘Brilla Tour’ que esperan y merecen”, enfatizó.