Alejandra Guzmán toma inesperada decisión a días de reportarse presunta recaída: “No ha sido fácil”

Alejandra Guzmán tomó inesperada decisión a días de reportarse que había sufrido una presunta recaída con el alcohol.

Este jueves 24 de julio, la cantante informó a través un comunicado que “debido a una intervención quirúrgica” a la que se sometió el pasado viernes 18 de julio, había tomado la decisión de hacer una pausa en su carrera por recomendación médica.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, compartió.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aseguró que la “decisión no ha sido fácil”, pero es “necesaria” para recuperarse completamente.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el ‘Brilla Tour’ que esperan y merecen”, agregó.

El comunicado de Alejandra Guzmán. Imagen Alejandra Guzmán / Instagram



En su comunicado, Alejandra Guzmán agradeció la comprensión y paciencia de sus seguidores, a quienes prometió que los sorprendería a su regreso.

“Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante (…) Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La reina del rock volverá con más fuerza”, sentenció.

Alejandra Guzmán enfrenta rumores de una recaída

El 15 de julio, el comunicador Emilio Morales reportó que Alejandra Guzmán había sido hospitalizada de emergencia por una presunta recaída en el alcohol, supuestamente, porque atravesaba momentos complicados en su vida privada y que estarían relacionados con la muerte de su mamá, Silvia Pinal.

“Sí está muy deprimida, le ha pegado al alcohol”, dijo el 16 de julio.