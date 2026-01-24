Shakira Milan, el hijo de Shakira y Piqué, cumplió 13 años: celebró con una fiesta temática Shakira le organizó una fiesta temática a su hijo Milan para celebrar su cumpleaños. ¡Al festejado le encantó la decoración!



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Shakira reacciona tras cantar con sus hijos en concierto y "verlos sacar la música que llevan dentro"

Milan, el hijo de Shakira y Gerard Piqué ya es un preadolescente, el jovencito cumplió 13 años el 22 de enero y su famosa madre lo celebró con una fiesta.

La temática del festejo fue de futbol, en donde la decoración de las galletas, cupcakes y el pastel fue de diferentes selecciones, y obviamente la colombiana fue la protagonista.

PUBLICIDAD

Shakira compartió un video en donde su hijo aprecia la decoración y la cantante agregó el siguiente mensaje: “Miren a quién puse a jugar con la selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió mostrando que la figura principal de pastel es su hijo.

Cabe resaltar que Luis Días es uno de los futbolistas más importantes de Colombia en los últimos años.

Así celebró Milan su cumpleaños número 13. Imagen Shakira/Instagram

Milan cambió la vida de Shakira

Con la llegada de Milan al mundo Shakira debutó como madre y desde entonces su vida cambió por completo.

En septiembre de 2012, Shakira sorprendió al mundo al anunciar en redes sociales que estaba esperando a su primer hijo junto a su entonces pareja Gerard Piqué.

El 22 de enero de 2013, a través de un comunicado de prensa que difundió a través de las redes y de su página oficial informó que su hijo había nacido.

Aunque heredó la pasión por el futbol de su padre, el talento para la música lo lleva en la sangre gracias a su famosa madre, por lo cual desde muy pequeño ha tomado clases y ya sabe tocar varios instrumentos.

Incluso, junto a su hermano Sasha grabó una colaboración con su madre con el tema “Acróstico”.

Ahora, Milan ya es un preadolescente de 13 años que continúa construyendo su propio camino.