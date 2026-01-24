Shakira

Milan, el hijo de Shakira y Piqué, cumplió 13 años: celebró con una fiesta temática

Shakira le organizó una fiesta temática a su hijo Milan para celebrar su cumpleaños. ¡Al festejado le encantó la decoración!

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Shakira reacciona tras cantar con sus hijos en concierto y "verlos sacar la música que llevan dentro"

Milan, el hijo de Shakira y Gerard Piqué ya es un preadolescente, el jovencito cumplió 13 años el 22 de enero y su famosa madre lo celebró con una fiesta.

La temática del festejo fue de futbol, en donde la decoración de las galletas, cupcakes y el pastel fue de diferentes selecciones, y obviamente la colombiana fue la protagonista.

PUBLICIDAD

Shakira compartió un video en donde su hijo aprecia la decoración y la cantante agregó el siguiente mensaje: “Miren a quién puse a jugar con la selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió mostrando que la figura principal de pastel es su hijo.

Cabe resaltar que Luis Días es uno de los futbolistas más importantes de Colombia en los últimos años.

Así celebró Milan su cumpleaños número 13.
Así celebró Milan su cumpleaños número 13.
Imagen Shakira/Instagram

Más sobre Shakira

Shakira vuelve a enamorase este 2026 y sería de otro futbolista: esto predice Mhoni Vidente
1 mins

Shakira vuelve a enamorase este 2026 y sería de otro futbolista: esto predice Mhoni Vidente

Univision Famosos
Piqué y Shakira: él habría pasado “incómodo momento” debido a su ex, esto ocurrió
2 mins

Piqué y Shakira: él habría pasado “incómodo momento” debido a su ex, esto ocurrió

Univision Famosos
Shakira hace importante anuncio que ¿no gustaría nada a Piqué y Clara Chía? Esto dijo
2 mins

Shakira hace importante anuncio que ¿no gustaría nada a Piqué y Clara Chía? Esto dijo

Univision Famosos
Fan besa a Shakira en pleno concierto y causa indignación: video del momento
0:33

Fan besa a Shakira en pleno concierto y causa indignación: video del momento

Univision Famosos
¿Shakira mantiene romance con su ex Antonio de la Rúa? La cantante habría dado pista en pleno concierto
0:56

¿Shakira mantiene romance con su ex Antonio de la Rúa? La cantante habría dado pista en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira habría regresado con Antonio de la Rúa “hace rato”: estaría pagando “la casa” familiar
2 mins

Shakira habría regresado con Antonio de la Rúa “hace rato”: estaría pagando “la casa” familiar

Univision Famosos
Hijos de Shakira cantan junto a ella en vivo por primera vez, ¿a Piqué le molesta?
2 mins

Hijos de Shakira cantan junto a ella en vivo por primera vez, ¿a Piqué le molesta?

Univision Famosos
Hijos de Shakira sorprenden cantando en concierto de ella: el video de su emotiva presentación
1:00

Hijos de Shakira sorprenden cantando en concierto de ella: el video de su emotiva presentación

Univision Famosos
¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación
1 mins

¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación

Univision Famosos
Shakira sorprende al referirse a su ex Piqué como nunca en plena entrevista: esto dijo
0:57

Shakira sorprende al referirse a su ex Piqué como nunca en plena entrevista: esto dijo

Univision Famosos

Milan cambió la vida de Shakira

Con la llegada de Milan al mundo Shakira debutó como madre y desde entonces su vida cambió por completo.

En septiembre de 2012, Shakira sorprendió al mundo al anunciar en redes sociales que estaba esperando a su primer hijo junto a su entonces pareja Gerard Piqué.

El 22 de enero de 2013, a través de un comunicado de prensa que difundió a través de las redes y de su página oficial informó que su hijo había nacido.

Aunque heredó la pasión por el futbol de su padre, el talento para la música lo lleva en la sangre gracias a su famosa madre, por lo cual desde muy pequeño ha tomado clases y ya sabe tocar varios instrumentos.

Incluso, junto a su hermano Sasha grabó una colaboración con su madre con el tema “Acróstico”.

Ahora, Milan ya es un preadolescente de 13 años que continúa construyendo su propio camino.

Milan cumplió 13 años.
Milan cumplió 13 años.
Imagen Shakira/Instagram
Relacionados:
ShakiraHijos de famososGerard PiqueCumpleañosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX