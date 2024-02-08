Sofía Vergara pensaría esto sobre la nueva relación de su ex, Joe Manganiello

Video Esta sería la razón por la que Joe Manganiello pidió el divorcio a Sofía Vergara

Sofía Vergara tendría una clara opinión acerca del nuevo romance de su exesposo, Joe Manganiello, con la actriz Caitlin O’Connor.

La colombiana y el histrión anunciaron el 17 de julio de 2023 que “habían tomado la difícil decisión” de separarse tras siete años de matrimonio.

Dos días después, el actor solicitó oficialmente el divorcio, alegando “diferencias irreconciliables” como motivo del rompimiento, de acuerdo con lo informado por TMZ.

Tan sólo dos meses después, People dio a conocer que Manganiello estaba iniciando ya un idilio con O’Connor, de 33 años.

Se explicó que ellos se conocieron durante una pequeña fiesta “no oficial” posterior a la presentación de la serie ‘Winning Time’, en la que ella participa.

“La primera vez que se encontraron (fue) en el jacuzzi y estuvieron hablando todo el tiempo”, relató un informante al medio.

Las celebridades confirmaron que están juntos a principios de diciembre, cuando caminaron por la alfombra roja antes de la Children of Armenia Fund Gala, en Nueva York.

¿Qué opina Sofía Vergara del noviazgo de Joe Manganiello y Caitlin O’Connor?

Aunque Sofía Vergara ha evitado pronunciarse públicamente sobre el amorío de Joe Manganiello, presuntamente sí ha externado su sentir entre sus allegados.

“Su relación con Caitlin no la perturba”, aseveró una fuente a Entertainment Tonight, que lo difundió este 7 de febrero en su portal.

La protagonista de ‘Modern Family’, indicó la persona, supuestamente “le desea lo mejor” al galán de Hollywood en lo que respecta a su actual pareja.

Sofía Vergara no estaría "perturbada" por la relación de Joe Manganiello y Caitlin O’Connor. Imagen Getty Images

Sofía Vergara estaría enfocada en ella

En cuanto a cómo está la también modelo, de 51 años, reveló el confidente: “Se está divirtiendo y haciendo lo suyo. No busca estar atada”.

“Está concentrada en sí misma y disfruta las citas”, afirmó, añadiendo que ella se encuentra “lista para este nuevo capítulo”.

Vergara estaría saliendo con el cirujano ortopédico Justin Saliman, con quien, de hecho, cenó el pasado 1 de febrero en el restaurante Cipriani Beverly Hills.

“(Ella) se siente aliviada de tener el control de su vida y está entusiasmada con lo que le depara el futuro, tanto en el aspecto personal como el profesional”, comentó.

“Se ha estado rodeando de amigos y familiares, y se siente muy orgullosa de los proyectos en los que está trabajando. Está en un gran estado de ánimo en general”, finalizó.