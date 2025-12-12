Taylor Swift

Taylor Swift rompe en llanto tras reunión con sobrevivientes de ataque donde murieron 3 niños

La cantante estadounidense no pudo contener las lágrimas tras encontrarse con las víctimas del terrible ataque ocurrido en Southport, Reino Unido. Tres pequeños fans de Taylor Swift perdieron la vida.

Univision picture
Video "Taylor Swift esperó 6 años por una boda que nunca ocurrió: reveló detalles en sus nuevas canciones "

Taylor Swift se quebró emocionalmente después de reunirse con los sobrevivientes y familiares de tres niños que murieron en un ataque con puñal ocurrido en Southport, Reino Unido el 29 de julio de 2024.

La tragedia ocurrió durante una clase de danza y yoga con temática de Swift para niños de entre 6 y 11 años. El primer ministro Keir Starmer calificó el atentado, donde pequeños fans de la cantante perdieron la vida, como "horrendo y profundamente impactante", reportó AP.

PUBLICIDAD

Más sobre Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen después de dos años de noviazgo
2 mins

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen después de dos años de noviazgo

Univision Famosos
Una a una, las caras de Taylor Swift en el Super Bowl 2025: de la desolación ¿al abucheo?
1:23

Una a una, las caras de Taylor Swift en el Super Bowl 2025: de la desolación ¿al abucheo?

Univision Famosos
Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión
3 mins

Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión

Univision Famosos
Taylor Swift sorprendida, incrédula y ¿hasta abucheada en el Super Bowl?: esto pasó con ella
3 mins

Taylor Swift sorprendida, incrédula y ¿hasta abucheada en el Super Bowl?: esto pasó con ella

Univision Famosos
Los famosos en el Super Bowl 2025: Taylor Swift y más celebridades son captadas así
2 mins

Los famosos en el Super Bowl 2025: Taylor Swift y más celebridades son captadas así

Univision Famosos
"Taylor Swift esperó 6 años por una boda que nunca ocurrió: reveló detalles en sus nuevas canciones "
3:00

"Taylor Swift esperó 6 años por una boda que nunca ocurrió: reveló detalles en sus nuevas canciones "

Univision Famosos
Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mexicana que murió en el desfile de Kansas
2 mins

Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mexicana que murió en el desfile de Kansas

Univision Famosos
Esto le costó a Travis Kelce que Taylor y sus familias disfrutaran del Super Bowl en un lujoso palco
0:49

Esto le costó a Travis Kelce que Taylor y sus familias disfrutaran del Super Bowl en un lujoso palco

Univision Famosos
El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl
1:26

El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

Univision Famosos
Taylor Swift no le falla a su novio y viajó desde el otro lado del mundo para apoyarlo en el Super Bowl
1:31

Taylor Swift no le falla a su novio y viajó desde el otro lado del mundo para apoyarlo en el Super Bowl

Univision Famosos

En el primer episodio del documental 'Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era' de Disney+, la cantante estadounidense dejó ver uno de sus momentos más vulnerables tras el terrible ataque.

Taylor Swift llora tras encontrarse con familia de niños fallecidos en ataque

Antes de ofrecer cinco conciertos en Londres, la cantante de 35 años tuvo una reunión con las víctimas y familiares de los niños fallecidos.

Taylor Swift expresó su intención de hacer pasar un momento de alegría a quienes sufrieron el ataque y no pudo evitar las lágrimas. "Esta noche conoceré a algunas de estas familias y daré un concierto pop, ¿sabes? No voy a hacer esto . Voy a sonreír. Así que todo esto se acaba antes de que subas al escenario", dijo en la docuserie.

Posteriormente, tras el emotivo encuentro, la prometida de Travis Kelce rompió en llanto en un cuarto apartado. Su madre, quien la acompañaba en ese difícil momento, la consoló.

"Sé que los ayudaste. Sé que no lo parece, pero sé que los ayudaste", le dijo Andrea Swift.

Los dos primeros episodios de la docuserie 'Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era' se estrenaron este viernes 12 de diciembre.

Relacionados:
Taylor SwiftFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX