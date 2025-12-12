Taylor Swift Taylor Swift rompe en llanto tras reunión con sobrevivientes de ataque donde murieron 3 niños La cantante estadounidense no pudo contener las lágrimas tras encontrarse con las víctimas del terrible ataque ocurrido en Southport, Reino Unido. Tres pequeños fans de Taylor Swift perdieron la vida.

Taylor Swift se quebró emocionalmente después de reunirse con los sobrevivientes y familiares de tres niños que murieron en un ataque con puñal ocurrido en Southport, Reino Unido el 29 de julio de 2024.

La tragedia ocurrió durante una clase de danza y yoga con temática de Swift para niños de entre 6 y 11 años. El primer ministro Keir Starmer calificó el atentado, donde pequeños fans de la cantante perdieron la vida, como "horrendo y profundamente impactante", reportó AP.

En el primer episodio del documental 'Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era' de Disney+, la cantante estadounidense dejó ver uno de sus momentos más vulnerables tras el terrible ataque.

Taylor Swift llora tras encontrarse con familia de niños fallecidos en ataque

Antes de ofrecer cinco conciertos en Londres, la cantante de 35 años tuvo una reunión con las víctimas y familiares de los niños fallecidos.

Taylor Swift expresó su intención de hacer pasar un momento de alegría a quienes sufrieron el ataque y no pudo evitar las lágrimas. "Esta noche conoceré a algunas de estas familias y daré un concierto pop, ¿sabes? No voy a hacer esto . Voy a sonreír. Así que todo esto se acaba antes de que subas al escenario", dijo en la docuserie.

Posteriormente, tras el emotivo encuentro, la prometida de Travis Kelce rompió en llanto en un cuarto apartado. Su madre, quien la acompañaba en ese difícil momento, la consoló.

"Sé que los ayudaste. Sé que no lo parece, pero sé que los ayudaste", le dijo Andrea Swift.