Muertes de 'influencers' Muere ‘influencer’ conocida por sus “dramáticas cirugías” tras caer desde un noveno piso La creadora de contenido conocida como ‘Mary Magdalene’ perdió la vida a los 33 años en una ciudad de Tailandia. Las autoridades investigan qué circunstancias rodearon su deceso.



Denise Ivonne Jarvis Gongora, ‘influencer’ mejor conocida como ‘Mary Magdalene’, murió tras caer desde el piso nueve de un edificio de condominios en Patong, en la isla de Phuket, Tailandia.

De acuerdo con People, la creadora de contenido mexicana-canadiense perdió la vida el 9 de diciembre. Tenía 33 años.

¿Qué le pasó a ‘Mary Magdalene’?

Personal del rascacielos descubrió el cuerpo de ‘Mary Magdalene’, alrededor de la 1:50 p.m., en el estacionamiento del lugar, según el capitán Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong.

Daily Mail reporta que los restos de la celebridad de Internet fue trasladado del Hospital local al de Vachira Phuket para una autopsia completa que determine la causa exacta de su fallecimiento.

La policía continúa averiguando las circunstancias que rodean el incidente, y aún no se ha determinado si la caída fue accidental o voluntaria.

En la escena se encontró un par de sandalias en la novena planta que se cree pertenecían a Gongora, lo que ha generado preguntas entre los agentes.

Los encargados del sitio le dijeron a las autoridades que Denise Ivonne Jarvis Gongora debía abandonar el apartamento el 10 de diciembre.

El último mensaje que ‘Mary Magdalene’

El día anterior a su deceso, ‘Mary Magdalene’ publicó en sus redes sociales una imagen relacionada con la película ‘The Truman Show’.

Ella acompañó la postal con la frase de la cinta: “Y en caso de que no te vea, buenas tardes, buenas noches y hasta mañana”.

‘Mary Magdalene’ hizo esta publicación en una de sus cuentas de Instagram. Imagen Mary Magdalene/Instagram

Hermano de ‘Mary Magdalene’ rompe el silencio

Tras lo ocurrido, el hermano de la joven, Iván, recurrió a sus historias de Instagram para compartir varias postales y videos de ella.

“Te amo, Denise, eres mi mundo. Te llevaré conmigo dondequiera que vaya, estás en mi corazón, siempre conmigo, cada momento que vivo en este planeta estás conmigo”, escribió en una misiva.

“Tú entendías a todos, pero nadie te entendía a ti. El mundo no fue amable contigo. Debiste sentirte tan increíblemente sola. Ojalá pudiera hablar contigo y recordarte lo mucho que te quiero, caraj…”, concluyó.

Hermano de 'Mary Magdalene' la despidió con mensajes. Imagen skinny_fists/Instagram

¿Quién era ‘Mary Magdalene’?

‘Mary Magdalene’ construyó una sólida comunidad en las plataformas digitales, esto gracias a su estilo llamativo, personalidad y arte.

Además de eso, Denise Ivonne Jarvis Gongora saltó a la fama por mostrar la transformación de su físico. People resalta que era conocida por sus “dramáticas cirugías”.

Se sometió a un procedimiento para aumentar su busto a los 21 años, en México, que salió mal pues lo realizó un dentista.

Se hizo viral por primera vez en 2018 luego de que le efectuaran una peligrosa intervención para agrandar su vagina.

Entre las operaciones que le hicieron a lo largo de los años están el levantamiento de cejas, transferencias de grasa, liposucción de rostro y cuerpo, remodelación de nariz, entre otras.