Camila Sodi

Sobrina de Thalía revela que vive con dos trastornos: se sincera sobre lo que enfrenta

Camilia Sodi se sinceró sobre el diagnóstico médico que recibió. Ella destacó, además, las ventajas que considera tiene y cuál es su “refugio”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Video Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 

Camila Sodi, sobrina de Thalía, reveló que vive con dos condiciones, razón por la que ha tenido que enfrentarse a algunos retos.

La actriz se sinceró al respecto en medio del duelo que aún atraviesa por la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, ocurrida en noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

Camila Sodi habla de sus trastornos

Fue durante su plática con Isabel Lascurain, para su podcast ‘Abre la caja de’, que Camila Sodi se sinceró al respecto: “Tengo autismo”.

Más sobre Camila Sodi

Camila Sodi estaba resignada a perder a su madre Ernestina: vivió un “duelo anticipado”
0:54

Camila Sodi estaba resignada a perder a su madre Ernestina: vivió un “duelo anticipado”

Univision Famosos
Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá
2 mins

Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá

Univision Famosos
Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Sobrina nieta de Thalía cumple XV años y así luce: ¿a quién se parece?
1 mins

Sobrina nieta de Thalía cumple XV años y así luce: ¿a quién se parece?

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”
2 mins

Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”

Univision Famosos
Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 
1:03

Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 

Univision Famosos
Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo
2 mins

Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo

Univision Famosos
Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican
3 mins

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Univision Famosos
Diego Luna pidió un favor especial a Ernestina Sodi por el bien de sus hijos antes de su muerte
2 mins

Diego Luna pidió un favor especial a Ernestina Sodi por el bien de sus hijos antes de su muerte

Univision Famosos

La también modelo agregó que igualmente está diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), “en menor grado de ayuda externa”.

Debido a ello, compartió la cantante, reacciona de forma diferente a la que la “gente espera” pues “es como distinta la manera de procesar las cosas”.

Si bien, hay desafíos, ella destacó que considera eso “tiene unas ventajas increíbles”, pese a que las personas tienden “a ver sólo las desventajas”.

“Porque estamos acostumbrados a que el autismo sólo se ve de una manera, que es como nos han enseñado que es ‘niños pequeños blancos de una demografía específica’”, explicó.

“Y el espectro es mucho más amplio y las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto”, agregó.

Camila Sodi obtuvo un diagnóstico tras muchos años

En entrevista para ‘Sale el sol’, Camila Sodi destapó que se enteró muy recientemente de los trastornos que tiene.

“Me da muchísimo gusto poder hablar de estas cosas ya sabiendo. Me tardé casi 40 años en saber qué tenía, en tener un diagnóstico. Entonces, me da muchísima paz ahorita saber por qué soy como soy”, enunció.

Quien fuera la esposa de Diego Luna señaló que tanto escribir como leer es “su refugio” y que busca darle visibilidad al tema.

Relacionados:
Camila SodiAutismoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX