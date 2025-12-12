Camila Sodi Sobrina de Thalía revela que vive con dos trastornos: se sincera sobre lo que enfrenta Camilia Sodi se sinceró sobre el diagnóstico médico que recibió. Ella destacó, además, las ventajas que considera tiene y cuál es su “refugio”.



Video Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre

Camila Sodi, sobrina de Thalía, reveló que vive con dos condiciones, razón por la que ha tenido que enfrentarse a algunos retos.

La actriz se sinceró al respecto en medio del duelo que aún atraviesa por la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, ocurrida en noviembre de 2024.

Camila Sodi habla de sus trastornos

Fue durante su plática con Isabel Lascurain, para su podcast ‘Abre la caja de’, que Camila Sodi se sinceró al respecto: “Tengo autismo”.

La también modelo agregó que igualmente está diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), “en menor grado de ayuda externa”.

Debido a ello, compartió la cantante, reacciona de forma diferente a la que la “gente espera” pues “es como distinta la manera de procesar las cosas”.

Si bien, hay desafíos, ella destacó que considera eso “tiene unas ventajas increíbles”, pese a que las personas tienden “a ver sólo las desventajas”.

“Porque estamos acostumbrados a que el autismo sólo se ve de una manera, que es como nos han enseñado que es ‘niños pequeños blancos de una demografía específica’”, explicó.

“Y el espectro es mucho más amplio y las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto”, agregó.

Camila Sodi obtuvo un diagnóstico tras muchos años

En entrevista para ‘Sale el sol’, Camila Sodi destapó que se enteró muy recientemente de los trastornos que tiene.

“Me da muchísimo gusto poder hablar de estas cosas ya sabiendo. Me tardé casi 40 años en saber qué tenía, en tener un diagnóstico. Entonces, me da muchísima paz ahorita saber por qué soy como soy”, enunció.