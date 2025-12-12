Jenni Rivera

¿Jenni Rivera tiene una gemela? Mujer idéntica a la cantante se hace viral

Una mujer fue captada en México y sorprendió por su similitud con Jenni Rivera. ¿Crees que se parece?

Univision picture
Video #ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Fotografías de una mujer que aparentemente guarda gran parecido con Jenni Rivera se han viralizado en las redes sociales.

La mujer que aparece en las imágenes tiene facciones que recuerdan a La Gran Señora y también llama la atención que tiene un peinado y estilo parecido al de la fallecida cantante.

Según se comenta en las redes, ella habría sido captada en un hospital en Matehuala, San Luis Potosí.

Las fotos no tardaron en hacerse virales y han generado una ola de comentarios, entre ellos, los que cuestionan si no fueron modificadas con inteligencia artificial, lo cual se desconoce.

@famososunivision

Mujer sorprende con increíble parecido a Jenni Rivera. 😱 ¿De quién se trata? 👀 #MujerIncreíble #ParecidoJenniRivera #DobleDeJenni #TalentoFemenino #MúsicaMexicana #JenniRivera #SorpresaVisual #IconoCultural #ReinaDeLaBanda #EstiloUnico #Viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #icons #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #social

♬ i was only temporary - my head is empty

Se cumplieron 13 años de la muerte de Jenni Rivera

El pasado 9 de diciembre fue el aniversario luctuoso de la cantante. Jenni Rivera murió en un trágico accidente aéreo en 2012, cuando se dirigía de Monterrey a Toluca.

El Lear Jet 25, matrícula N345 MC despegó por la pista 11, cerca de las 3:30 de la madrugada. Jenni iba acompañada por Arturo Rivera, Mario Macías, Jacob Yebale, Gerardo N y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres.

El avión despegó con éxito, pero cuando alcanzó los 28,000 pies de altura confrontó dificultades y cayó vertiginosamente.

Según investigaciones del periodista Gerardo Reyes, de Univision investiga, la nave descendió en 22 segundos a 60 millas por hora, hasta estrellarse.

