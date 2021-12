“Se burló de mi acento”: Sofía Castro reveló sufrir discriminación en Estados Unidos

Sofía Castro quien al pasar de los años se ha ganado un lugar en el medio del espectáculo tras su participación en algunas telenovelas mexicanas, así como en series de producción internacional, no siempre ha tenido buenas experiencias en la vida.

La hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro narró que a lo largo de su trayectoria ha atravesado por momentos poco agradables, pues manifestó que fue víctima de discriminación en Estados Unidos.

La actriz de 25 años expresó para el programa ‘Sale el Sol’ que en el año 2017 decidió tomar las maletas y continuar sus estudios en Los Ángeles, California, donde fue víctima de comentarios negativos por parte de uno de sus profesores por tener raíces latinas.

De acuerdo con palabras de la actriz, su profesor la “reprobó por ser mexicana”.

"Un maestro del conservatorio donde yo estaba me reprobó por ser mexicana, y feo porque me reprobó a mí y a un compañero, a un amigo mío, que se llama Sam, afroamericano”.



En la conversación, Sofía apuntó que el maestro hizo bromas respecto a su estilo de hablar y expresó que esta situación tuvo complicaciones e incluso llegó a pensar en abandonar sus estudios en Estados Unidos y volver a México.

"Se burló de mí y mi acento, y (me dijo): 'Es que ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano y cumplir el sueño de Hollywood', y yo así de: 'Tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, o sea, me vengo a preparar, independientemente de donde quiera yo trabajar’”.



Sofía argumentó que las burlas y comentarios recibidos por parte de su profesor sucedieron cuando inicó sus estudios en Los Ángeles, y desde ese momento decidió poner un alto con una denuncia.

"Cuando se burló de mi horrible, me subí al coche, le hablé a mi papá llorando: 'Me quiero regresar a mi país ya, no quiero estar aquí'. Sí fuimos a hablar con la directora, Sam y yo, pero pues al final desgraciadamente no eran los tiempos que son hoy, en estos cuatro años pasaron muchas cosas, pasaron muchos movimientos a favor de los afroamericanos, las mujeres y los latinos”.



Asimismo, mencionó que las autoridades de la escuela no hicieron nada para mejorar la situación en el salón de clase.

"En enero de 2017 estaba muy fuerte el tema del racismo y entre que no nos creyeron, no hicieron nada y pues sí nos dio mucho coraje... Literal me reprobó por ser mexicana, pasé al final porque no me podía reprobar la materia porque en todas las demás iba bien”.