Sofía Aragón tiene una enfermedad que a veces no le permite caminar: es muy dolorosa

Sofía Aragón suele ser muy transparente con su vida en redes sociales, así como en ‘Venga la alegría’, programa en el que es conductora. Justo en este matutino es más notable cuando la finalista de Miss Universo se ausenta por problemas de salud, tal y como sucedió recientemente.

Sofía Aragón explicó la enfermedad que padece



El pasado fin de semana, Sofía Aragón explicó recostada desde su casa, vía videollamada, que se ausentó varios días del programa de TV Azteca por un episodio muy difícil y doloroso causado por una enfermedad que afecta su salud ginecológica: endometriosis.

“Durante mi período fue muy muy doloroso y empecé un tratamiento que me incapacita un poco en moverme y en caminar”.

¿Qué es endometriosis, la enfermedad que padece Sofía Aragón?



Hace más de 10 años, Sofía Aragón fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad en donde el endometrio, es decir, el revestimiento del útero, crece en otras zonas del cuerpo fuera de este órgano como en las trompas de Falopio, ovarios y más órganos cercanos.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, la endometriosis puede provocar dolores intensos, sangrado abundante y en algunos casos infertilidad.

A los 16 años Sofía fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que, de acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), afecta a una de cada 10 mujeres y se presenta con dolores intensos especialmente justo antes y durante el período menstrual, sangrado abundante y en algunos casos infertilidad.

En general, la endometriosis suele diagnosticarse entre los 30 y 40 años. Sin embargo, con Sofía fue mucho antes, lo cual ha ayudado a que reciba tratamientos con premura que le ayudan a sobrellevar de mejor forma los dolores que luego suelen ser casi incapacitantes.

Además de los fuertes dolores, Aragón se ha sometido a tres intervenciones quirúrgicas a raíz de la endometriosis, las cuales, afortunadamente han sido exitosas.



Sofía Aragón también reveló que tiene el gran anhelo de ser madre, por lo que desde hace unos años dejó los medicamentos hormonales, con los que generalmente se controla esta afección la cual no tiene cura, y buscó nuevas alternativas que le permitan cuidar su fertilidad.

La reina de belleza no especificó qué tipo de medicamentos ahora toma, pero si explicó que le ayudan a preservar su reserva ovárica, algo elemental para Sofía y su deseo de ser mamá.

Sofía Aragón hizo un llamado a todas las mujeres que padecen cólicos muy fuertes



La conductora de televisión también motivó a las mujeres a ir al doctor si padecen cólicos muy fuertes durante su periodo menstrual, ya que estos dolores pueden ser una señal de endometriosis.

"Muchas personas creen que es normal y natural que el cólico te detenga de tus actividades, pero la verdad todo dolor es síntoma de falta de salud… [Si] tienen fuertes dolores de cólicos menstruales vayan al doctor, no lo pasen como una sentencia que nos tocó vivir a las mujeres. No es normal, no es natural"