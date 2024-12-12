Alejandra Guzmán revela en qué convirtió los “huesos” de Silvia Pinal: no te lo imaginas

Video ‘Ale’ Guzmán revela que “lo más fuerte” en la agonía de Silvia Pinal fue “localizar a Frida”

Alejandra Guzmán se hizo “un diamantito” con los restos de Silvia Pinal. A dos semanas de la muerte de su madre, la cantante reveló a Alan Tacher la manera en que decidió conservar “un pedacito” de ella.

En entrevista con Despierta América, la ‘Reina del rock’ dio a conocer que las cenizas de Silvia Pinal se encuentran en una urna que, por ahora y en contra de su voluntad, se encuentran descansando sobre un altar en su famosa casa del Pedregal, ubicada en la Ciudad de México.

“Las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta", admitió en el show de Univision este 11 de diciembre sin revelar sus razones por las que está en contra.

La lujosa pieza en la que convirtió parte de las cenizas de Silvia Pinal

En este contexto, Alejandra Guzmán confesó a Alan Tacher que, a manera de homenaje, mandó a hacer un diamante con parte de los restos de Silvia Pinal.

“Yo mandé a hacer un diamantito de sus huesos. Fíjate, sacan el fósforo, tres elementos y con ellos forman un diamante”, contó la hija de Enrique Guzmán.

“El diamante tiene un color especial porque, tú y cada uno, somos únicos. Entonces , mandé a hacer mi diamante para tener un pedacito de mi mamá. Se me hace muy bonito porque ella siempre fue una estrella y ella siempre ha sido un ejemplo”, explicó.

Por último, la intérprete de 56 años reconoció que se encuentra “muy triste” tras la partida de la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’, pero “en paz” y explicó por qué.

“Yo siento que es un renacimiento. Yo siento que vamos a otro lugar donde somos libres de todo dolor. Donde sueltas el cuerpo, donde puedes estar con todos los que también murieron antes. Entonces, yo la veo con Viri, con Merilú”.

“Cuando Frida dijo ‘Titi’, que es su hermana que murió (…), son gente que también sufrieron, entonces… todos tenemos en algún momento que irnos de este plano. Todos tenemos una tarea que aprender aquí y creo que la tarea que a mí me enseñó mi madre fue esa… hacer de un escenario lo mejor que yo podía y sacar el alma en cada presentación”, concluyó sin poder contener el llanto.