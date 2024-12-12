Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán revela en qué convirtió los “huesos” de Silvia Pinal: no te lo imaginas

A dos semanas del fallecimiento de su madre, la cantante confesó qué fue lo que hizo con un fragmento de los restos de Silvia Pinal, que por ahora descansan en su famosa casa del Pedregal en la Ciudad de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ‘Ale’ Guzmán revela que “lo más fuerte” en la agonía de Silvia Pinal fue “localizar a Frida” 

Alejandra Guzmán se hizo “un diamantito” con los restos de Silvia Pinal. A dos semanas de la muerte de su madre, la cantante reveló a Alan Tacher la manera en que decidió conservar “un pedacito” de ella.

En entrevista con Despierta América, la ‘Reina del rock’ dio a conocer que las cenizas de Silvia Pinal se encuentran en una urna que, por ahora y en contra de su voluntad, se encuentran descansando sobre un altar en su famosa casa del Pedregal, ubicada en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“Las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta", admitió en el show de Univision este 11 de diciembre sin revelar sus razones por las que está en contra.

Más sobre Alejandra Guzmán

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Reportan a Alejandra Guzmán hospitalizada: habría sido sometida a nueva cirugía
1 mins

Reportan a Alejandra Guzmán hospitalizada: habría sido sometida a nueva cirugía

Univision Famosos
Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”
2 mins

Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”

Univision Famosos
Hermana de Alejandra Guzmán revela por fin de qué está enferma la cantante: “Es muy delicado”
2 mins

Hermana de Alejandra Guzmán revela por fin de qué está enferma la cantante: “Es muy delicado”

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos

La lujosa pieza en la que convirtió parte de las cenizas de Silvia Pinal

En este contexto, Alejandra Guzmán confesó a Alan Tacher que, a manera de homenaje, mandó a hacer un diamante con parte de los restos de Silvia Pinal.

“Yo mandé a hacer un diamantito de sus huesos. Fíjate, sacan el fósforo, tres elementos y con ellos forman un diamante”, contó la hija de Enrique Guzmán.

“El diamante tiene un color especial porque, tú y cada uno, somos únicos. Entonces , mandé a hacer mi diamante para tener un pedacito de mi mamá. Se me hace muy bonito porque ella siempre fue una estrella y ella siempre ha sido un ejemplo”, explicó.

Por último, la intérprete de 56 años reconoció que se encuentra “muy triste” tras la partida de la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’, pero “en paz” y explicó por qué.

“Yo siento que es un renacimiento. Yo siento que vamos a otro lugar donde somos libres de todo dolor. Donde sueltas el cuerpo, donde puedes estar con todos los que también murieron antes. Entonces, yo la veo con Viri, con Merilú”.

“Cuando Frida dijo ‘Titi’, que es su hermana que murió (…), son gente que también sufrieron, entonces… todos tenemos en algún momento que irnos de este plano. Todos tenemos una tarea que aprender aquí y creo que la tarea que a mí me enseñó mi madre fue esa… hacer de un escenario lo mejor que yo podía y sacar el alma en cada presentación”, concluyó sin poder contener el llanto.

Video ¿Quién heredará la lujosa mansión de Silvia Pinal valuada en 3 millones de dólares? Esto se sabe
Relacionados:
Alejandra GuzmánSilvia PinalFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD