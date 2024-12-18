¿Silvia Pinal incluyó a Frida Sofía en su testamento?: se revelan supuestos nuevos detalles tras lectura

Video ¿Qué le dijo Frida Sofía a Silvia Pinal antes de morir? Esto habría sucedido en la llamada

La noche del martes 17 de diciembre se dio lectura al testamento de Silvia Pinal, en el que Frida Sofía estaría incluida.

Según reportes del periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz habría incluido a su nieta pese a que desde hace tiempo la joven cantante se encontraba distanciada de su familia.

PUBLICIDAD

“Frida Sofía está incluida en el mismo porcentaje que todos los demás herederos”, señaló en ‘De Primera Mano’ este 18 de noviembre.

Además de Frida Sofía, la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano también habría incluido a sus tres hijos, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, a sus nietas, Giordana y Schersa Guzmán, y a sus bisnietas Michelle Salas y Camila Valero.

“Dejó un edificio, un departamento en Acapulco. Lugares de estacionamiento, no sé cuántos ni en qué lugares, y un fideicomiso que se va a repartir más adelante, en nueve partes iguales”, agregó.

Entre los herederos de Silvia Pinal también se encontraría su asistente Efigenia Ramos, a la que, supuestamente, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se habrían negado a indemnizar.

“La bronca más fuerte que hubo fue entre Alejandra Guzmán y Efigenia. Efigenia trabajó 35 años pegada a la señora Silvia Pinal. Testigos fuimos todos. Amigos, conocidos, compañeros de trabajo y la presa en general. Vimos cómo Efigenia dejó de tener vida, fines de semana, de atender absolutamente todo para estar don doña Silvia Pinal. La trataba con un cariño y con un respeto”, expresó el presentador.

“Alejandra no la quiere indemnizar y Sylvia Pasquel tampoco la quiere indemnizar. Ayer se puso el asunto tremendo. Le gritaron a Efigenia durante la lectura del testamento que no le iban a dar nada, que ella no merecía nada”, dijo.

El periodista alegó que presuntamente también hubo un desencuentro entre Michelle Salas y su tío Luis Enrique por el supuesto robo de unas joyas a Silvia Pinal.

PUBLICIDAD

“Que Michelle le gritó a Luis Enrique y que Luis Enrique se quedó callado, que no dijo absolutamente nada”, sentenció.

Alejandra Guzmán rompe el silencio tras lectura del testamento de su madre

‘Ventaneando’ captó la salida de la familia de Silvia Pinal de la casa de María Elena Galindo, albacea sustituta de la fortuna de la fallecida intérprete de 94 años.

Aunque Alejandra Guzmán fue la única que se detuvo unos instantes a hablar con la prensa, se negó a dar detalles sobre lo ocurrido en la lectura del testamento de su madre.

“¿Qué quieren que les diga?... Ahorita no les puedo decir nada, aún no… ¿Ok?, gracias”, dijo contundente y se retiró.

Sylvia Pasquel habría llegado a la casa de la hermana de Tina Galindo en compañía de Efigenia Ramos. Sin embargo, la actriz se alejó del lugar con su hija Stephanie Salas, mientras que la asistente de Silvia Pinal lo hizo con Giordana y Schersa Guzmán. Camila Valero, Michelle Salas y Luis Enrique se retiraron solos del lugar, mientras que Alejandra Guzmán lo hizo con su asistente, según las imágenes del show.