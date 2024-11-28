Silvia Pinal pidió hablar con uno de sus presuntos herederos antes de entrar en estado “crítico”

Video Muy afectada, Stephanie Salas llegó a la Ciudad de México mientras preocupa la salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal pidió hablar con Juan José ‘Pepillo’ Origel, uno de sus presuntos herederos, antes de entrar en “estado crítico”.

El periodista y gran amigo de ‘La última diva del cine mexicano’ reveló, a través de un video, detalles de la emotiva charla que sostuvo con Silvia Pinal poco antes de que ésta fuera sedada.

PUBLICIDAD

“Yo creo que todo México estamos pidiendo por el estado de salud de la señora, que es bastante delicado”, declaró este jueves 28 de noviembre en un video publicado en el Instagram de la cadena Unicable.

El presentador narró que fue durante una llamada que le hizo a Efigenia Martínez, asistente personal de Silvia Pinal, que se dio la oportunidad de hablar con su amiga, quien le expresó sus ganas de quererlo ver.

“Le hablo a Efi y la señora Pinal se da cuenta que estaba hablando yo con ella y le dice ‘pásamelo’”, aseguró.

“Hablé con ella. Le dije todo lo que la quería y al final, le dije: ‘Silvia, te mando un beso’, y (ella) me dijo: ‘Yo te mando tres y te quiero ver’, así que bueno, me llenó de emoción el poder hablar con ella y esperemos en Dios que esté pronto en su casa”, agregó.

Por último, ‘Pepillo’ Origel señaló que ha “estado al pendiente” de la salud de Silvia Pinal desde su hospitalización. Sin embargo, confesó que a pesar de su deseo de querer estar con ella, ha preferido ser prudente con la familia.

De acuerdo con Enrique Guzmán, Silvia Pinal se encuentra en “cuidados paliativos” tras habérsele colapsado uno de sus pulmones. Según declaraciones de su hijo Luis Enrique a ‘Hoy Día’, este 28 de noviembre, su madre “está en proceso de partir”.

¿‘Pepillo’ Origel es uno de los herederos de Silvia Pinal? Esto dijo la actriz

En marzo de 2022, el periodista de espectáculos declaró en el show ‘Con Permiso’ que sería él quien supuestamente heredaría el emblemático cuadro que Diego Rivera pintó de Silvia Pinal. Incluso, aseguró que “era suyo”.

PUBLICIDAD

“Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera. Lo voy a prestar a un museo, pero es mío”, mencionó en aparente broma.

Si bien, Silvia Pinal no desmintió las declaraciones del presentador, en 2017, la actriz aseguró, según reporta El Debate, que el famoso cuadro de Diego Rivera lo heredaría a sus tres hijos: Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Mientras que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en 2020, ella misma declaró que lo heredaría al Museo Diego Rivera, ubicado en la Ciudad de México.

“ Ese cuadro yo más bien creo que se lo voy a dejar al museo, a la Casa de Diego Rivera”, puntualizó.

Según reportes del periodista Ernesto Buitrón, el cuadro que Diego Rivera regaló a Silvia Pinal no podría venderse, ni donar ni regalar, ya que el cuadro sería heredado a sus tres hijos.