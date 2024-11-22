Silvia Pinal

Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia: lo que se sabe de su salud

La primera actriz Silvia Pinal habría llegado a la clínica de urgencia tan solo dos días después de que su hija Alejandra Guzmán ventilara que le había “sacado un susto” y que se encontraba bien.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Critican a Alejandra Guzmán por exponer a Silvia Pinal haciendo seña obscena

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada. La tarde del 22 de noviembre se dio a conocer que la primera actriz fue internada de emergencia tan solo dos días después de que su hija Alejandra Guzmán ventilara ante la prensa que su madre le había “sacado un sustote”.

Según reportó Daniel Aguilar en ‘Ventaneando’, Silvia Pinal habría llegado a la clínica durante la noche del jueves 21 de noviembre con la “presión baja y una arritmia cardíaca”, por lo que se encontraría bajo observación médica.

PUBLICIDAD

Aunque hasta el momento su familia no ha dado detalles de su hospitalización, su hijo Luis Enrique Guzmán habría asegurado que su madre “está estable y que la vio bien”.

Alejandra Guzmán rompe el silencio

Más sobre Silvia Pinal

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos
Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal
0:59

Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Univision Famosos
¿Mansión de Silvia Pinal en estado de abandono tras ventilarse que se inundó? Sylvia Pasquel habla
2 mins

¿Mansión de Silvia Pinal en estado de abandono tras ventilarse que se inundó? Sylvia Pasquel habla

Univision Famosos

Horas después de que se reportara la hospitalización de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán fue captada por las cámaras de Despierta América donde declaró que la 'última diva del cine mexicano' le estaba "echando muchas ganas".

"Ahí va. Rezándole a Dios. La veo mejor. Ahorita se acabó toda la charola. Está comiendo bien y ya no le tuvieron que poner la sonda. Hay que pedir por ella", expresó visiblemente afecta.

Sin dar muchos detalles, la 'Reina de Corazones' aseguró que "por lo menos" Silvia Pinal debería permanecer "72 horas" en el hospital "en lo que reacciona" su cuerpo.

Alejandra Guzmán revela cómo se encuentra Silvia Pinal tras su hospitalización de emergencia.
Alejandra Guzmán revela cómo se encuentra Silvia Pinal tras su hospitalización de emergencia.
Imagen Despierta América / Instagram

Silvia Pinal se estaría recuperando de una infección en las vías urinarias

El 20 de noviembre, Alejandra Guzmán declaró a ‘Venga la Alegría’ que Silvia Pinal le había “sacado un sustote” tras presentar problemas de salud. Sin embargo, compartió que ya se encontraba mejor.

“La veo mejor, la veo mejor, ya me mentó la mad**, así que ya está mejor. Sí, me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse”, aseguró.

En esa misma entrevista, la también hija de Enrique Guzmán ventiló que la salud de su madre se vio comprometida por una afección en las vías urinarias.

“Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, entonces, pues también es parte de la edad, de todo”, añadió.


Relacionados:
Silvia PinalPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD