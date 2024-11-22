Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia: lo que se sabe de su salud

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada. La tarde del 22 de noviembre se dio a conocer que la primera actriz fue internada de emergencia tan solo dos días después de que su hija Alejandra Guzmán ventilara ante la prensa que su madre le había “sacado un sustote”.

Según reportó Daniel Aguilar en ‘Ventaneando’, Silvia Pinal habría llegado a la clínica durante la noche del jueves 21 de noviembre con la “presión baja y una arritmia cardíaca”, por lo que se encontraría bajo observación médica.

Aunque hasta el momento su familia no ha dado detalles de su hospitalización, su hijo Luis Enrique Guzmán habría asegurado que su madre “está estable y que la vio bien”.

Alejandra Guzmán rompe el silencio

Horas después de que se reportara la hospitalización de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán fue captada por las cámaras de Despierta América donde declaró que la 'última diva del cine mexicano' le estaba "echando muchas ganas".

"Ahí va. Rezándole a Dios. La veo mejor. Ahorita se acabó toda la charola. Está comiendo bien y ya no le tuvieron que poner la sonda. Hay que pedir por ella", expresó visiblemente afecta.

Sin dar muchos detalles, la 'Reina de Corazones' aseguró que "por lo menos" Silvia Pinal debería permanecer "72 horas" en el hospital "en lo que reacciona" su cuerpo.

Alejandra Guzmán revela cómo se encuentra Silvia Pinal tras su hospitalización de emergencia. Imagen Despierta América / Instagram

Silvia Pinal se estaría recuperando de una infección en las vías urinarias

El 20 de noviembre, Alejandra Guzmán declaró a ‘Venga la Alegría’ que Silvia Pinal le había “sacado un sustote” tras presentar problemas de salud. Sin embargo, compartió que ya se encontraba mejor.

“La veo mejor, la veo mejor, ya me mentó la mad**, así que ya está mejor. Sí, me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse”, aseguró.

En esa misma entrevista, la también hija de Enrique Guzmán ventiló que la salud de su madre se vio comprometida por una afección en las vías urinarias.

“Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, entonces, pues también es parte de la edad, de todo”, añadió.