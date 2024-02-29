Silvia Pinal

Silvia Pinal es hospitalizada por presentar sangrado: esto se sabe de su estado de salud

La primera actriz se encuentra internada en un hospital de la Ciudad de México para atenderle una herida en la espalda que no cierra desde diciembre.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Silvia Pinal está en terapia intensiva o solo tiene una gripa? Lo que se sabe sobre su salud

Silvia Pinal fue nuevamente hospitalizada, ahora debido a una escara que le salió en diciembre cuando estuvo internada durante varios días por una neumonía.

De acuerdo con el reporte de Roberto Hernández para el programa 'Ventaneando', la actriz acudió el 28 de febrero a practicarse a una tomografía como parte de sus estudios rutinarios, pero "llegando a su casa comienza a presentar estos sangrados", por lo cual fue hospitalizada para hacerle "lavados quirúrgicos".

PUBLICIDAD

Efigenia Ramos, asistente personal de la estrella mexicana, informó hace unas semanas a la prensa que la llaga que aqueja a la actriz en la espalda mide entre "4 y 5 centímetros".

"Está muy bien, lo único es que salió con una llaga, entonces hay que estársela curando", dijo el 11 de enero, reportó 'Ventaneando'.

En dicha entrevista Ramos explicó que Pinal tenía una terapia especial para fortalecer el movimiento muscular: "De ahí en fuera todo está superbién, sus curaciones. Su fisioterapeuta para movimientos todos los días está viniendo para que ella se mueva más", explicó.

Silvia Pinal estuvo en terapia intensiva

El 21 de diciembre de 2023 la actriz fue hospitalizada debido a una influenza que derivó en neumonía, por lo cual estuvo varios días en terapia intensiva.

Finalmente, el 31 del mismo mes fue dada de alta y continuó su convalecencia en casa. Aunque logró reponerse de los problemas pulmonares, la escara que le salió en la espalda no ha cedido, lo cual la llevó a ser hospitalizada el pasado miércoles 28 de febrero.

Relacionados:
Silvia PinalTelenovelasNovelasSaludFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

