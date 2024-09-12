Silvia Pinal

Silvia Pinal lanza tajante mensaje sobre la muerte en plena celebración de su cumpleaños 94

La llamada ‘Última Diva del Cine Mexicano’ reapareció ante la prensa con motivo de su cumpleaños número 94. Rodeada de sus tres hijos, Silvia Pinal aseguró sentirse como de “18 años”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero

Silvia Pinal reapareció al lado de sus tres hijos -Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán- con motivo de la celebración de su cumpleaños número 94, la cual se realizó en el interior de su hogar ubicado en la Ciudad de México.

Aunque la llamada ‘Última Diva del Cine Mexicano’ se mostró contenta por su festejo, aprovechó la ocasión para lanzar un tajante mensaje sobre la muerte.

PUBLICIDAD

“A mí no me asusta la muerte. La muerte se va, se va y viene cuando a ella le da su gana. A mí que no me meta”, declaró a Berenice Ortiz el 11 de septiembre.

Más sobre Silvia Pinal

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos

“Yo quiero decirles que tengan paciencia, que se disputan ‘que tú tienes, que yo tengo’, no, señora, aquí todos tenemos de bien y bonito, así que ¡adelante!”, agregó.

Así reapareció Silvia Pinal en el festejo de su cumpleaños.
Así reapareció Silvia Pinal en el festejo de su cumpleaños.
Imagen Alejandra Guzmán / Instagram


Silvia Pinal también aseguró sentirse mejor que nunca. Incluso, al ser cuestionada por la prensa sobre cómo se sentía de llegar a la edad de 94 años respondió.

“¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años”, expresó, desatando una ovación entre los presentes.

De acuerdo con la reportera Berenice Ortiz, Silvia Pinal celebró su cumpleaños rodeada de sus tres hijos, quienes la consintieron con platillos como chiles en nogada, cochinita pibil, alambre y pastel.

¿Cuántos años tiene Silvia Pinal?

Silvia Pinal nació el 12 de septiembre en Guaymas, Sonora, México. Sin embargo, desde hace unos años existe confusión sobre su edad. Incluso, su hijo Luis Enrique Guzmán reconoció que ni ellos mismos saben con exactitud la edad de la creadora de ‘Mujer… casos de la vida real’.

“Quién sabe. Ella pudo haber cambiado su acta de nacimiento en algunos que otros momentos, entonces no sabemos qué edad bien, bien, tiene, pero calculamos que 94″, sentenció.

Relacionados:
Silvia PinalAlejandra GuzmánFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD