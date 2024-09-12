Silvia Pinal lanza tajante mensaje sobre la muerte en plena celebración de su cumpleaños 94

Video Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero

Silvia Pinal reapareció al lado de sus tres hijos -Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán- con motivo de la celebración de su cumpleaños número 94, la cual se realizó en el interior de su hogar ubicado en la Ciudad de México.

Aunque la llamada ‘Última Diva del Cine Mexicano’ se mostró contenta por su festejo, aprovechó la ocasión para lanzar un tajante mensaje sobre la muerte.

“A mí no me asusta la muerte. La muerte se va, se va y viene cuando a ella le da su gana. A mí que no me meta”, declaró a Berenice Ortiz el 11 de septiembre.

“Yo quiero decirles que tengan paciencia, que se disputan ‘que tú tienes, que yo tengo’, no, señora, aquí todos tenemos de bien y bonito, así que ¡adelante!”, agregó.

Así reapareció Silvia Pinal en el festejo de su cumpleaños. Imagen Alejandra Guzmán / Instagram



Silvia Pinal también aseguró sentirse mejor que nunca. Incluso, al ser cuestionada por la prensa sobre cómo se sentía de llegar a la edad de 94 años respondió.

“¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años”, expresó, desatando una ovación entre los presentes.

De acuerdo con la reportera Berenice Ortiz, Silvia Pinal celebró su cumpleaños rodeada de sus tres hijos, quienes la consintieron con platillos como chiles en nogada, cochinita pibil, alambre y pastel.

¿Cuántos años tiene Silvia Pinal?

Silvia Pinal nació el 12 de septiembre en Guaymas, Sonora, México. Sin embargo, desde hace unos años existe confusión sobre su edad. Incluso, su hijo Luis Enrique Guzmán reconoció que ni ellos mismos saben con exactitud la edad de la creadora de ‘Mujer… casos de la vida real’.