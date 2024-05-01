¿A quién dejó fuera Silvia Pinal de su testamento? Revelan la verdad y Enrique Guzmán dice esto de la herencia

Video Las tragedias de la familia de Silvia Pinal: desde violencia, muertes y pruebas de ADN

Durante el homenaje que recibió Silvia Pinal en el teatro Rafael Solana por sus 75 años de carrera estuvo acompañada por su asistente Efigenia Ramos, quien ante los medios de comunicación se refirió al testamento de la actriz.

Mencionó a reporteros como Berenice Ortiz que pese a sus 35 años de servicio con Pinal, sabe que ella no forma parte de los herederos de Pinal.

PUBLICIDAD

“ Lo único que les puedo decir es que yo no estoy en el testamento para nada”, reveló este 28 de abril.

Reporteros presentes reaccionaron a sus palabras y comenzaron a insistir que “debería estar en el testamento” y hasta señalaron que “la casa del Pedregal le pertenece”. Pese a los comentarios, Efi, como de cariño le dicen, reiteró que nada le tocará de la herencia.

En 2022, se rumoró que Ramos sí forma parte de los herederos de Silvia Pinal y de acuerdo con TVNotas heredaría un departamento.

Efigenia Ramos también habló sobre el gran cariño que le tiene a la actriz, destapando qué hará el día que falte su jefa.

“Yo la quiero mucho, no sé qué el día que no esté con nosotros qué va a pasar. Me alejo de todo esto, porque no podría estar sin ella… Yo creo que la vida pone a todo mundo en el lugar que merece y en el lugar que debe de estar y las cosas son transparentes”.

Enrique Guzmán habla de la herencia de Silvia Pinal

Enrique Guzmán fue otro que se refirió a los bienes que dejará Silvia Pinal el día que muere y durante una conferencia de prensa, que transmitió Hoy este 1 de mayo, detalló si cree que formará parte de los herederos de su exesposa.

“ Primero habría que ver cuánto tiene, luego de eso yo creo que no me toca nada”, expresó entre risas, provocando que una reportera le cuestionara que quizá le tocaría “¿Un 10%?”, hecho que negó.

El cantante también se refirió a su reciente encuentro con Silvia Pinal en la boda de su nieta Giordana, relatando que él iba con su esposa.

PUBLICIDAD

“Esa señora tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que se muera la señora… La señora está muy bien, me acerqué a saludarla, venía yo con mi esposa. Entonces era difícil, y me dijo ‘cómo te pareces a Enrique Guzmán’”.

Ellos serían los herederos de Silvia Pinal

Las especulaciones sobre quiénes serán los herederos de Silvia Pinal el día que mueren siguen, pero en noviembre de 2022, la revista TVNotas aseguró que todos los bienes de la actriz quedarán repartidos entre sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra y Enrique Guzmán.

Supuestamente, la primogénita de la actriz, Sylvia Pasquel, heredará el teatro; Alejandra Guzmán se quedaría con las cuentas bancarias y el más chico de sus hijos, Luis Enrique, sería el dueño de la mansión del Pedregal