Hijo de Silvia Pinal responde si está listo para enfrentar la muerte de la actriz

Video ¿Silvia Pinal está en terapia intensiva o solo tiene una gripa? Lo que se sabe sobre su salud

Luis Enrique Guzmán brindó una actualización sobre el estado de su famosa madre, la primera actriz Silvia Pinal, quien se encuentra hospitalizada desde el pasado 28 de febrero.

La llamada ‘Diva del cine mexicano’ fue ingresada a una clínica, en parte, para que los médicos le curen una escara que tiene desde el pasado diciembre en la espalda baja.

¿Cómo está Silvia Pinal?

El menor de los descendientes de Silvia Pinal es quien ha estado en todo momento al lado de ella, según contó el amigo de la actriz, Iván Cochegrus, por lo que conoce exactamente los pormenores de su condición.

“Ella tiene muy buena salud clínica”, compartió Luis Enrique Guzmán en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube este 5 de marzo.

“Le hicieron una limpieza hoy. Ya se le cerró la mayor parte de la herida, entonces (estamos) muy optimistas, sólo le quedó arriba un pedacito (abierto) para que pueda drenar y demás”, explicó.

El músico aseguró que la artista “está comiendo bien” y que su humor es bueno: “De lo que es el corazón, los pulmones, está muy bien”.

“La neumonía, que de repente se le complicó, ya está muy bien, controlada. Para la edad que tiene ella está muy muy sana”, sentenció.

“(Anda) muy chistosa, a todo el mundo trae entre chistes y diretes, a los doctores y las enfermeras, o sea, siempre sacando puntadas. Hace mucho que no la veía así, tan cómica”, añadió.

Guzmán puntualizó que “la clave” para que su madre no desarrolle en un futuro más úlceras es “que se esté moviendo: de ladito, boca abajo, que la cambien al sillón”.

“Ese tipo de heridas son normales en las personas que ya no tienen tanta movilidad, entonces nada más es cosa de cuidárselas”, expuso.

“Tiene un colchón que cambia la presión, con una bomba especial que le va moviendo los puntos de apoyo, así no se queda el peso en un solo lugar”, contó.

En cuanto a la fecha en la que Pinal abandonará el hospital, él detalló: “Queríamos que saliera hoy, pero la acaba de ver el doctor y la está analizando. Creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más”.

Hijo de Silvia Pinal responde si está preparado para el día que ella fallezca

Ante el hecho de que Silvia Pinal fuera internada nuevamente, luego de que a finales del 2023 estuvo unos días en la clínica debido a una influenza, Luis Enrique Guzmán aceptó que hubo incertidumbre por su bienestar.

“Siempre hay un poco de riesgo, pero está en muy buenas manos. Creo que la están tratando muy bien, esta herida ya llevaba tiempo y necesitaba atención ya para cerrarla y que pueda seguir adelante”, enunció.

El hermano de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán asimismo se sinceró acerca de si se siente listo para el momento en el que su madre muera.

“Eso no sé, la verdad, ni siquiera contemplo esa situación porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca”, afirmó al respecto.