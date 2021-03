Sherlyn quiere tener un marido, pero en este momento es algo que ve bien lejos

A Sherlyn González le encantaría tener un esposo pero su agenda de vida no se lo permite, pues sufrió cambios drásticos en menos de un año. A finales de mayo de 2020 se convirtió por primera vez en mamá .

Desde que el niño llegó a su vida, la actriz concentró sus fuerzas en atenderlo y cuidarlo en plenos meses de pandemia de covid-19. Durante ese tiempo, salió en escasas ocasiones y tuvo al máximo los cuidados para no contagiarse del virus.

A todo eso se agregó una responsabilidad más: aceptó ser la villana de la nueva telenovela de Juan Osorio , '¿Qué le pasa a mi familia?'. Entre sus clases, su faceta como empresaria y como mamá, Sherlyn debe acudir a las grabaciones en Televisa San Ángel y regresar a casa tomando las medidas necesarias para no contraer el contagioso virus que tiene al mundo en jaque desde hace un año.

Por eso, cuando se le preguntó si hay espacio para el amor y un marido, ella es tajante: "No, por supuesto que no me niego a tener una relación", dijo en entrevista para el diario mexicano El Universal, publicada este martes 2 de marzo.