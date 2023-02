Sherlyn y André imitaron la canción de Shakira contra Pique y divirtieron a sus fans: video

Sherlyn ya se está preparando para un segundo embarazo que le permita agrandar su familia, pero, mientras llega el nuevo integrante, no deja de disfrutar su vida a lado de su primer hijo, André.

Así lo ha dejado ver en redes sociales, donde comparte varios momentos de su día a día. El más reciente de ellos, prueba que el niño de 2 años heredó los gustos musicales de su mamá.

Sherlyn mostró que su hijo André ya se sabe ‘BZRP Mussic Sessions #53’, canción de Shakira

Cuando se estrenó la canción de la colombiana contra Gerard Piqué, Sherlyn se pronunció ‘team Shakira’.

En un video en redes sociales, la estrella de ‘Clase 406’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) explicó que:

“Regularmente, a las mujeres cuando les pintan el cuerno hasta pena nos da, es como ‘Ay, ¿qué habré hecho mal?, ¿en qué habré fallado?’ y tal. Aquí no. Aquí es ‘sí, me dejó’ y me vale… y no solo eso, voy a hacer millones de dólares’ porque mucho corazón roto, pero cartera llena”.



Además, externó que, tras lo mucho que facturó la cantante con este éxito, se podía dar el lujo de estar en yate “burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y de cómo lo trascendiste”.



Poco más de un mes después de estas declaraciones, dejó ver que ‘BZRP Mussic Sessions #53’ ha sonado tanto en su hogar que su hijo André ya hasta la canta.

El pasado 22 de febrero, Sherlyn publicó en sus perfiles digitales un breve video entonando la canción de Shakira contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Pero quien se robó la atención de la cámara fue André, que a sus 2 años de edad, terminó los versos de su mamá.

A la mitad del clip evidenció su gusto por la canción, pues se rió y apretó sus manos en señal de emoción.



El video de Sherlyn y su hijo causó la risa de sus fans, quienes llenaron la sección de comentarios con emoticones que así lo expresaban. Además, varios etiquetaron a Shakira, esperando que viera esta nueva rendición de su éxito musical.

No obstante, también generó opiniones contrarias entre los seguidores de la actriz de ‘Camaleones’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX), quienes se dividieron entre quienes opinaban que esta canción no era “apropiada” para un pequeño y quienes defendieron a la famosa mamá.

En ocasiones anteriores, Sherlyn ya había mostrado a André cantando, aunque por lo usual eran temas infantiles.



Cuéntanos en los comentarios, ¿a tí qué te pareció el video de Sherlyn y su hijo cantando ‘BZRP Mussic Sessions #53’?

