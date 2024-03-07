El hermano de Sherlyn tuvo una trágica muerte: esta es la triste historia

Video Sherlyn recuerda con dolor a su fallecido hermano Oliver a 15 años de su partida

Sherlyn, quien comenzó su carrera siendo tan sólo una niña, vivió uno de los momentos más dolorosos y difíciles de su vida en 2009, cuando su hermano Oliver murió trágicamente a la edad de 27 años.

Édgar Oliver González Díaz, nombre del hermano de la conductora y actriz, falleció en su casa de San Luis Potosí y aunque en un inicio se creyó que fue por un accidente automovilístico, horas después del deceso se confirmó que cometió suicidio.

PUBLICIDAD

El médico legista Raúl Rangel Flores informó que el hermano de Sherlyn sufrió “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”, la cual fue provocada por obstrucción de algún objeto, según reportes de People en Español y Quién.

Tras darse a conocer la partida de Oliver González, se reveló que su cuerpo no contaba con signos de violencia y que no existía algún mensaje de despedida.

En ese momento, Sherlyn pidió respeto por la situación que tanto ella como su familia estaban pasando, pidiendo una oración para el eterno descanso de su hermano.

“Nada más agradecerle a toda la gente, ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir… Pedir en la manera de lo posible respeto, yo soy actriz y yo sé cómo se maneja esto, pero mis papás igual ahorita están atravesando por un momento difícil, pedir a los medios que se mantengan al margen de esto, por mis papás y por mi hermana que está esperando un bebé”, comentó, reportó el sitio Esmas.

Sherlyn vio a su hermano poco antes de morir

Hace cinco años, Sherlyn concedió una entrevista a Jorge Van Rankin para el programa Hoy, donde se sinceró sobre la muerte de su hermano Oliver.

Detalló que días antes del trágico suceso, tanto ella como toda la familia lo vieron, pues fue a la Ciudad de México desde San Luis Potosí al ultrasonido de su sobrino.

“ Días antes vino a México al ultrasonido de Diego mi sobrino. Fuimos juntos mi hermano, mi hermana y yo al ultrasonido el día que nos decían si era niño o niña… Después regresó a San Luis Potosí, allá fue el tema y ya, pude llorar después de varios días”, indicó.

PUBLICIDAD

La actriz señaló que Oliver jamás dio indicios de tener una “personalidad suicida”, pero que muchas veces las personas lidian con problemas mentales solos y no piden ayuda.

Sherlyn tenía una gran relación con su hermano Oliver, quien se suicidó Imagen Instagram Sherlyn

“A veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Oliver era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar. Yo creo que puede venir un desequilibrio químico, se puede dar y hay veces que las personas en lugar de pedir ayuda, piensan que es una vía más rápida”, expresó.

Sherlyn, quien confesó que tras la muerte de Oliver pidió ayuda para superar el episodio, aseguró que desde niña tenía una gran relación con su hermano y que fue un shock para ella su partida.

Sherlyn recuerda a su hermano a 15 años de su muerte

A 15 años de la trágica muerte de su hermano Oliver, la conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordarlo, compartiendo las últimas fotos que se tomaron juntos y dedicándole un emotivo mensaje.

Afirmó que, aunque pasen los años, ella lo sigue extrañando todos los días y le contó que su hija tiene una vida hermosa.

“15 años, Oliver te extrañamos como el día 1, han cambiado tantas cosas, tus hermanas nos pusimos grandes, tu hija es una niña universitaria maravillosa, inteligente, noble, amorosa, sana debes estar tan orgulloso… Mamá y papá te extrañan en cada respiro. Haces mucha falta, solo quiero que sepas que todos hemos puesto de nuestra parte para llevar esto de la mejor manera,hasta que volvamos a abrazarte! Te amo infinito”, comentó.

Hermano de Sherlyn tuvo una trágica muerte: así fue su historia Imagen Instagram Sherlyn / Mezcalent

Tanto Sherlyn como su hermana Criselle compartieron fotos de cuando Oliver era pequeño, demostrando que el hijo de la actriz es el vivo retrato de su fallecido tío.

PUBLICIDAD

Incluso, la presentadora habló sobre el gran parecido físico en su mensaje y destacó que tanto André como su sobrino Diego siempre le recuerdan a su hermano.

“ Tus sobrinos se nos imaginan a ti en tantas cosas, Dios nos mandó a Cris y a mi 2 hijos varones y creo que las 2 podemos verte en muchos de sus gestos , su personalidad y sus sonrisas”, precisó.