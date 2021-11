¿Sherlyn le dará un hermanito a André? Explicó cómo pretende agrandar su familia

Sherlyn ha demostrado que la maternidad le sienta muy bien. Desde que anunció en diciembre de 2019 la llegada de su primer hijo, la actriz no ha parado de sentirse orgullosa del pequeño André.

Recién llegada a la Ciudad de México después de trabajar en Estados Unidos, tuvo una amena plática con los medios de comunicación. Hay comentó:

“Me tiene muy feliz, no le pude haber pedido a Dios a un niño más despierto, más amoroso y tierno. Estoy muy feliz”.



El amor que siente por André es tan grande, que desea compartirlo. ¿Con quién? Se trata de otro bebé.

“Me encantaría tener otro. Le voy a dar un añito más y si vemos que no, cerraremos la fábrica. Probablemente el próximo año les estaré dando la sorpresa”.

Sherlyn podría convertirse nuevamente en mamá, con o sin pareja

Como sucedió hace 2 años, Sherlyn se embarazará sin una pareja, por medio de fecundación in vitro. Incluso adelantó que muy probablemente utilice el mismo donante de André, ya que lo tiene en espera por si llega a ocurrir.

En la conversación también abordó un tema que recientemente creó polémica: su perrita mordió a André y sus seguidores en redes sociales se dividiero en dos bandos, pues algunos la acusaron de no estar al pendiente de André. No obstante, ella no se considera una mamá descuidada.

“Me pueden tachar de muchas cosas, menos de una mamá descuidada. André cuando no está conmigo está con mis papás. Él no tiene nana. Qué te digo, accidentes pasan, no es por un tema de descuido, están experimentando, son cosas que pasan”.

“Los accidentes pasan en tu cara, los niños son independientes, pero hay que estar al pendiente. Se me resbalan las cosas, entre más pasa el tiempo más se me resbala. Estoy contenta en esta etapa y no invierto energía en esas cosas”.

Sherlyn también habló de Carmen Salinas

Aprovechando los micrófonos, la actriz le envió buena vibra y bendiciones a Carmelita, quien permanece hospitalizada.

“Siempre ha sido una madre, nunca te vas de un lugar sin la bendición de Carmelita, siempre con un chiste o comentario. Siempre amorosa y da consejos sabios. Para mí siempre ha sido puras cosas positivas Carmen”.

“Ahora que nació mi hijo recibí muchos recados de ella. Teníamos que vernos en su programa, pero la vida nos pone pruebas, yo espero que salga pronto del hospital, estamos orando al igual que todo México”.