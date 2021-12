Shakira y Gustavo Cerati tuvieron una amistad muy cercana: él fue una gran influencia

La cantante colombiana se consideró fanática del grupo Soda Stereo desde muy pequeña. Por lo que Gustavo Cerati fue una gran influencia para ella y su música; tanto así que lo considera “el más grande de los artistas del rock hispano”, según la entrevista que dio para Terra Argentina en 2010.

Curiosamente, cinco años antes de realizar tal afirmación Shakira conoció a su ídolo musical, gracias a su colaboración para el álbum ‘Fijación Oral Vol. 1’ y ‘Oral Fixation Vol. 2’. Así fue como más allá de una relación laboral, los cantantes entablaron una increíble amistad.

Shakira y Gustavo Cerati: la amistad dentro de la industria musical

En 2007, dos años después de colaborar juntos, los cantantes se volvieron a reunir por una buena causa en pro del medio ambiente, pues aceptaron cantar a dueto durante el concierto benéfico Live Earth en el escenario de Alemania la canción ‘Día especial’.

Claro que al presentarlo, la colombiana no deparó en halagos para él:

“Quiero presentarles a un gran amigo mío y artista asombroso, el líder de una de mis bandas favoritas en el mundo entero, Soda Stereo: Gustavo Cerati”.



Los artistas también cantaron juntos en el evento organizado por la fundación ALAS en 2008, sólo que el escenario fue, ni más ni menos, que Buenos Aires, Argentina, donde corearon ‘a todo pulmón’ el sencillo ‘En la ciudad de la furia’.

Shakira siempre admiró a Cerati

Dos años más tarde, durante la gira promocional del álbum ‘Sale el sol’ Shakira no paró de presumir su cercanía con Gustavo Cerati, un aspecto muy entendible pues a pesar de ser amigos nunca dejó de ser su fan:

“Él tocó la guitarra en ‘Mariposas’, escribimos ‘Tu boca’ juntos en Punta del Este. Ahí tengo un granero y hacíamos improvisaciones; yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra, así surgió la canción y es una de mis favoritas porque es muy rockera. En Bahamas hicimos ‘Devoción’ y aunque ‘Sale el sol’ no es una canción que escribí con él, sí se nota mucho su influencia sobre mí, se nota que soy Ceratiana ”.

El eterno homenaje de Shakira a Gustavo Cerati

Lamentablemente, el 15 de mayo de 2010, el músico argentino sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces pasó cuatro años en estado de coma. Hasta que, finalmente, en septiembre de 2014, murió a los 55 años.

Durante el tiempo que Gustavo Cerati estuvo en coma, Shakira no se olvidó de él y aprovechó cualquier oportunidad para dedicarle esperanzadores mensajes a su amigo.

Un ejemplo de ello ocurrió en el Festival Rock in Rio de 2010, cuando le dedicó la canción ‘Sale el sol’.

“Esta es una canción de mi nuevo álbum, es la primera que la cantó oficialmente y va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil. No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el Sol”.



Aunque uno de sus homenajes más emotivos fue con la carta dirigida a su mamá, Lilian Clark, y que el diario ‘Clarín’ reprodujo en 2014:

"La esperanza lo es todo. Entiendo el dolor y la frustración. Entiendo ahora que soy madre lo que puede estar pasando, quizás más de lo que podría haber sentido antes de que naciera Milan. Le envío muchos ánimos y mucha fuerza desde aquí. ¿Sabe? Pienso mucho en Gustavo. Me da rabia que le haya pasado todo lo que le ha pasado. Me gustaría volver a verlo, volver a hablarle, que me escuchase, volver a reírme con él. Gustavo sabía escuchar. Me hacía reír. Se reía de mis cosas. De la gente que se ha atrevido a hacer rock en español, él fue el más mágico. Es un despliegue de talento único, uno de los más grandes letristas hispanos. Con él aprendí. He sido siempre y siempre seré una fan de Gustavo Cerati. Repito: La esperanza lo es todo."