Alejandro Sanz celebra a Shakira mientras hermana de Penélope Cruz reacciona al supuesto romance

El cantante español le dedicó un mensaje a la colombiana para conmemorar los 17 años del lanzamiento del tema 'Te Lo Agradezco, Pero No'. La felicitación se dio en medio de rumores de que Sanz y Mónica Cruz mantienen una relación.

Por:
Ashbya Meré.
A Shakira y Alejandro Sanz no solo los une el éxito que han tenido con sus dos colaboraciones musicales, sino también una gran amistad.

El 11 de enero el español celebró en Instagram que han pasado 17 años del lanzamiento del tema 'Te lo Agradezco, Pero No', con un fragmento del video y un mensaje donde hace un juego de palabras con los dos duetos que han grabado.

"Dicen que tras 'La Tortura' viene la calma. En nuestro lenguaje, es un 'Te Lo Agradezco, Pero No'. Hoy cumplimos 17 años 'Shaki'. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no", escribió Sanz.

Shakira no tardó en contestarle a su amigo con un breve mensaje: "Love this" (Amo esto) y Alejandro reaccionó: "Shakira Love U" (Te quiero).

Los famosos cantantes grabaron el tema en 2006 y el video se lanzó el 11 de enero de 2007. Fue el segundo sencillo del disco 'El Tren de los Momentos' de Alejandro Sanz. El clip se filmó en las calles de Nueva York y fue dirigido por el español Jaume de Laiguana.

De acuerdo con información del portal español HappyFM, 'Te Lo Agradezco, Pero No' fue "el video más exitoso de 2007 en Iberoamérica" y el tema tuvo el "sexto lugar en el ranking de las canciones más exitosa" de ese año.

Alejandro Sanz y Shakira celebran el estreno de 'Te Lo Agradezco, Pero No'.
Alejandro Sanz y Shakira celebran el estreno de 'Te Lo Agradezco, Pero No'.
Imagen Alejandro Sanz/Instagram

¿Alejandro Sanz tiene un romance con la hermana de Penélope Cruz?

El mensaje del cantante español para conmemorar el exitoso tema se da en medio de rumores de que está saliendo con la actriz Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz.

Mónica fue cuestionada por los medios de comunicación el 11 de enero en la presentación de 'El Desafío, el proyecto televisivo del canal Antena 3 en el que participará, ahí habló de los rumores de noviazgo con Alejandro.

"Eso sí que es un desafío. Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Porque se hablan tantas cosas que digo: 'Menos mal que yo no digo nada'. Creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando", dijo en la conferencia de prensa, reportó OK Diario.

Por su parte el intérprete de 'Corazón Partío' no ha hecho declaración alguna al respecto.

