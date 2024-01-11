Hermana de Penélope Cruz reacciona a rumores de que sostiene un romance con Alejandro Sanz

Video Shakira se reencuentra con Alejandro Sanz y reviven 'La tortura', de hace 14 años

Mónica Cruz finalmente rompió el silencio acerca de las especulaciones de que mantiene un romance con Alejandro Sanz.

Fue el pasado 20 de diciembre cuando la versión española de la revista ¡Hola! reveló que el intérprete de ‘Corazón partío’ ha afianzado su vínculo con ella.

“(Él) ha experimentado un acercamiento con la actriz… Su amistad se estrechó a lo largo de este verano, aunque ambos han conseguido que sus encuentros hayan pasado desapercibidos”, explicaron.

Los rumores de que ellos están en un idilio aumentaron, asimismo, porque el cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con la también modelo.

Tras semanas de hermetismo, la hermana de Penélope Cruz respondió ante el cuestionamiento de si es verdad que es pareja del cantautor.

¿Qué dijo Mónica Cruz sobre su presunta relación con Alejandro Sanz?

Mónica Cruz estuvo presente este 11 de enero en la conferencia de prensa por la nueva edición del programa ‘El Desafío’, de Antena Tres, en el que participará.

Ahí, la reportera de Europa Press conversó con ella y, luego de que le relatara que una prueba con instrumentos musicales le resultó complicada, aprovechó para preguntarle si Alejandro Sanz la ayudó con eso.

“Eso sí que es un desafío”, replicó la estrella de producciones como ‘9 meses’ y ‘The Inquiry’, para después soltar una pequeña risa.

La comunicadora entonces se animó a decirle: “Quería ser más directa en plan de, ¿qué hay de verdad (en) que se te relaciona con él?”.

Cambiando a un semblante serio, Cruz contestó tajantemente: “Es que ya sabes que no, es que nunca hablo de mi vida privada”.

“Es que, además, quiero seguir así porque se hablan tantas cosas que (pienso): ‘Menos mal que yo no digo nada’, así que creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando”, sentenció.

Pese a la insistencia de la corresponsal, la artista se negó a aclarar puntualmente si existe o no un amorío con Alejandro, quien se separó de Rachel Valdés a mediados de 2023.

Mónica Cruz no desmintió ni confirmó mantener un romance con Alejandro Sanz. Imagen The Grosby Group

Las distintas versiones de lo que existe entre Mónica Cruz y Alejandro Sanz

Hace un mes, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez afirmaron que Mónica Cruz y Alejandro Sanz sí tenían una relación.

“Nosotras el 28 de septiembre, en el podcast ‘Mamarazzis’, comentamos que (él) tenía una relación con alguien muy conocido de este país”, mencionaron en la edición de su ‘show’.

Ellas dejaron claro que si no expusieron en aquel momento que se trataba de la bailarina, fue porque no lograron obtener pruebas gráficas.

No obstante, días más tarde, el 26 de diciembre, Luis Pliego, director de Lecturas, desmintió que el compositor y Cruz estuvieran juntos.

“Me llamó una persona que habla con Mónica prácticamente a diario y me dijo que no me creyera nada de esta historia”, aseveró en ‘TardeAR’.

“Me dicen que (ella) pasea habitualmente con otra persona y que esta sí sería su pareja”, agregó, sin desvelar la identidad del susodicho.