Shakira lanza ‘La última’, canción que sería la ‘tiradera’ final a Piqué: "No puedo sacarte de mi mente"

Shakira finalmente lanzó su nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, el cual contiene la canción que sería la ‘tiradera’ final hacia su ex, Gerard Piqué: ‘La última’.

Previo a su estreno, la cantante confirmó que el tema aborda su relación con el deportista, que terminó en 2022 tras más de 12 años y dos hijos, Milan y Sasha, por una presunta infidelidad por parte de él.

“La última canción que le escriba. Espero. Podría cambiar de idea”, le dijo a Zane Lowe en una entrevista para Apple Music, difundida el 20 de marzo.

¿Qué dice ‘La última’, canción de Shakira sobre su rompimiento con Piqué?

‘La última’ es una balada en la que Shakira no menciona directamente a Piqué, pero al que le dirige un claro mensaje.

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido”, dice.

“Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola”, añade.

Ella continúa en el coro: “Se me perdió el amor a mitad del camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Nos queda lo aprendido”.

En la siguiente parte de la letra, la artista parece revelar los problemas que habrían existido en su convivencia con el futbolista retirado, a quien le lleva 10 años de edad.

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite”, interpreta.

“Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco, insuficiente, así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”, suma.

La colombiana reconoce: “Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta, pero ahora debo aprender a estar sola”.

“Se nos perdió el amor a mitad del camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Nos queda lo aprendido”, repite.

Luego de su separación de Shakira, quien sigue oficialmente soltera, Piqué hizo público su romance con Clara Chía Martí, la supuesta ‘tercera en discordia’.

El trabajo de Shakira para ‘La última’

Durante su conversación con Zane Lowe, Shakira relató cómo fue la creación de ‘La última’, que sucedió “cuando el álbum estaba casi cerrado”.

“Sí, se me acabó el tiempo e insistí, les dije: ‘Tengo una canción más y tengo que escupirla o me voy a atragantar. Necesito sacarla’”, recordó.