Piqué habría engañado a Shakira desde el inicio de su relación con famosa cantante

El sueño de Shakira de una familia fue "hecho pedazos": por primera vez habla de Piqué tras su ruptura

Shakira y Gerard Piqué han continuado con sus vidas a la distancia desde que se separaron en 2022; sin embargo, los detalles de las supuestas infidelidades que él habría cometido en su contra siguen surgiendo.

Ahora, el periodista Javier de Hoyos reveló que presuntamente el exfutbolista engañó a la colombiana con una cantante española.

Piqué habría traicionado a Shakira al comienzo de su relación

De acuerdo con el presentador, la historia se remonta a cuando España, el equipo en el que jugaba Gerard Piqué, ganó la Copa Mundial de Fútbol, cuya final se celebró el 11 de julio de 2010.

Javier de Hoyos afirma, en un artículo para Cuore, de El Periódico de Catalunya, que tras el triunfo, el deportista y sus compañeros acudieron a celebrar en “una conocidísima discoteca” de Madrid.

Ahí, puntualizó, se encontraba Yola Berrocal, integrante del grupo Sex Bomb, con quien el actual empresario “no era la primera vez que coincidía”.

El comunicador afirma que en esa fiesta, “varias personas presenciaron” cómo el catalán y la también modelo “se dieron varios besos en público”.

“¡Sí! Justo en los inicios de su romance con Shakira, cuando se estaban conociendo (aunque no tenían ningún tipo de compromiso…)”, sentenció De Hoyos, “Piqué se lío con Yola Berrocal”.

Afirman que Piqué habría engañado a Shakira con Yola Berrocal. Imagen Gerard Piqué/Yola Berrocal/Instagram

Según CNN, la intérprete de ‘Hips don´t lie’ contó que ella y Gerard se conocieron en junio de ese año durante el festival Rock in Rio.

En una entrevista para TV3, el atleta indicó que después de eso le escribió a la cantautora con la excusa de saber cómo estaba el clima en Sudáfrica, donde se realizaría el mencionado torneo.

“Así empezaron a tontear (coquetear)”, aseguró Javier, especificando que en ese momento Shakira aún era pareja de Antonio de la Rúa.

Fue en enero de 2011 cuando ella anunció su ruptura del argentino. Dos meses más tarde, en marzo, confirmó que estaba saliendo con Piqué.

“Teniendo en cuenta los tiempos, parece que está claro que el romance entre ellos surge mucho antes de lo que nos contaron, es decir, en Sudáfrica”, externó De Hoyos.

Piqué supuestamente tuvo más encuentros con Yola Berrocal

Javier de Hoyos igualmente desveló que, por lo que está enterado, “esa no fue la única noche en la que se liaron” Piqué y Yola Berrocal, aparentemente traicionando a Shakira.

“En anteriores encuentros también se habían dado estos besos tontorrones que pudieron ver más personas”, narró.

“Ella nunca ha hablado de esta historia en televisión, y probablemente nunca lo hará, porque es una tumba en todo lo que concierne a estos temas”, expresó.