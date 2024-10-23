Shakira hace advertencia tras declaraciones de Piqué sobre su separación: él dice que no se contó bien

Video Piqué se sincera tras separación de Shakira: “La verdad no está contada de la manera que ha sido”

Shakira y Gerard Piqué han vuelto a hablar de su polémica separación a más de dos años desde que ocurrió en medio de rumores de infidelidad por parte de él con su ahora novia Clara Chía Marti.

Primero, el exfutbolista aseguró al aparecer en el programa ‘CNN Café’ el 18 de octubre, aunque sin mencionar a la cantante, que está “tranquilo” ante todo lo informado sobre su vida amorosa.

“Al final, la verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, sentenció.

Y, tras recalcar que se rodea de su familia y amigos, quienes saben cómo es y lo que hace, él afirmó: “Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado”.

Shakira advierte que volverá a referirse a su ruptura con Piqué

Por su parte, de una forma mucho más abierta, pero igual sin mencionar a Gerard Piqué, Shakira se sinceró acerca de lo que sintió luego de que su larga relación con él terminara.

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto”, dijo, refiriéndose a ‘Las mujeres ya no lloran’.

En dicho material discográfico, que incluye ‘hits’ como ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, ella retrata lo que vivió al lado del deportista y su truene.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música”, admitió.

“Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, agregó.

Ella ha continuado con su vida en Miami, junto a sus hijos, Milan y Sasha, a quienes procreó con el jugador de balompié, mientras que él está con Clara Chía, pero aún tiene cosas que contar.

“El amor de pareja me defraudó. Afectó mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, explicó.

“El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará unos álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, avisó.

¿Shakira descarta volver a tener pareja?

Luego de su ruptura con Piqué, Shakira ha permanecido oficialmente soltera, a pesar de los rumores que indican salió con Lucien Laviscount o Lewis Hamilton.

“No puedo decir que soy una escéptica absoluta [del amor…]. Existe, pero para un grupo selecto de gente”, externó al conocido medio.

“Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”, insistió.

La intérprete de ‘Pies descalzos’ puntualizó que actualmente está “dedicada” a Milan y Sasha, incluso por encima de su carrera.