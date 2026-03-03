Shakira Shakira estaría viviendo nuevo romance “desde la libertad” con hombre "más millonario que ella” La cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un empresario que sería “más millonario que ella”. Según reportes, Shakira tendría un acuerdo con él sobre “no formalizar la relación”.



Shakira estaría viviendo nuevo romance “desde la libertad” a cuatro años de su polémica ruptura con Gerard Piqué.

Según reportes de la periodista Adri Toval, la cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un millonario empresario, con quien, supuestamente, habría acordado “no formalizar su relación”.

“Según esta fuente me revela que, actualmente, la cantante sí está conociendo a alguien. Mantienen conversaciones, encuentros íntimos y un acuerdo entre adultos de no formalizar la relación, ya que tras su separación de Gerard Piqué, Shakira ha decidido disfrutar esta etapa de su vida sin la responsabilidad de una pareja oficial”, contó el 2 de marzo.

El supuesto nuevo galán de Shakira sería “un empresario vinculado a la industria del entretenimiento” y, presuntamente, uno de los inversionistas de su exitosa gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

“Me comenta (la fuente) que es, incluso, más millonario que ella, no tiene hijos y no es demasiado joven ni mucho mayor que ella. Por respeto a la privacidad del artista, no puedo revelar su nombre ni cuál es la empresa (…) pero la fuente me deja muy claro que Shakira se está dejando consentir, atender y disfrutar esta nueva etapa con libertad emocional”, expresó.

“Todo está bien entre ellos, Shakira está muy contenta, viviendo desde la libertad porque me dicen que ella no quiere tener una relación formal con nadie”, precisó.

Shakira estaría preparando una nueva etapa musical

Por último, la periodista nicaragüense reportó que tras el éxito de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, Shakira estaría preparando un nuevo álbum.

“Me revelan que Shakira se encuentra grabando su próximo álbum y también tiene contemplada otra gira mundial… es decir, por ahora, no hay retiro, no hay pausa… al contrario, se viene una nueva etapa musical”, sentenció.

