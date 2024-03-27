¿Quién es Lucien Laviscount? Actor con el que Shakira salió a cenar

Video Actor del nuevo video de Shakira la acompañó en Times Square: esto dijo de la cantante

Luego de su exitosa presentación en Times Square, Nueva York, frente a 40 mil personas, Shakira compartió una cena con el actor Lucien Laviscount, con quien ha sido vinculada desde el lanzamiento de su video musical “Puntería”.

¿Quién es Lucien Laviscount?

PUBLICIDAD

Lucien Laviscount es un actor franco-británico nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Lancashire. Aunque comenzó su carrera como modelo a la temprana edad de 10 años, su debut como actor ocurrió en la serie “Clocking Off” (2002).

Posteriormente, participó en proyectos como “Grange Hill” y “Emily in Paris”, donde interpretó al personaje Alfie, ganando reconocimiento a nivel mundial.

Lucien Laviscount interpreta a 'Alfie' en 'Emily en París'. Imagen Getty Images



Además de su carrera actoral, Lucien ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza, siendo imagen de importantes firmas como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton.

En 2023, fue nombrado el ‘Hombre Más Elegante del Año’ por la revista GQ, gracias a su estilo e influencia en la moda masculina.

Sus fotos con Shakira

El pasado 21 de marzo, Shakira no solo estrenó su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, sino que también lanzó su nueva canción ‘Puntería’.

Lucien Laviscount es el galán de Shakira en el video 'Puntería'. Imagen Shakira / Instagram