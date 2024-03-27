¿Quién es Lucien Laviscount? Actor con el que Shakira salió a cenar
La cantante salió a cenar con el actor después de su presentación en Times Square, en Nueva York. Shakira ya se había dejado ver con Lucien en el video de ‘Puntería’.
Luego de su exitosa presentación en Times Square, Nueva York, frente a 40 mil personas, Shakira compartió una cena con el actor Lucien Laviscount, con quien ha sido vinculada desde el lanzamiento de su video musical “Puntería”.
¿Quién es Lucien Laviscount?
Lucien Laviscount es un actor franco-británico nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Lancashire. Aunque comenzó su carrera como modelo a la temprana edad de 10 años, su debut como actor ocurrió en la serie “Clocking Off” (2002).
Posteriormente, participó en proyectos como “Grange Hill” y “Emily in Paris”, donde interpretó al personaje Alfie, ganando reconocimiento a nivel mundial.
Además de su carrera actoral, Lucien ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza, siendo imagen de importantes firmas como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton.
En 2023, fue nombrado el ‘Hombre Más Elegante del Año’ por la revista GQ, gracias a su estilo e influencia en la moda masculina.
Sus fotos con Shakira
El pasado 21 de marzo, Shakira no solo estrenó su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, sino que también lanzó su nueva canción ‘Puntería’.
Precisamente, el video de 'Puntería' es protagonizado por la expareja de Gerard Piqué y el actor Lucien Laviscount, con quien horas antes del estreno mundial de su nuevo sencillo compartió candentes fotografías, las cuales dieron pie a que se especulara sobre su posible romance.