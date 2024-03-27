Famosos

¿Quién es Lucien Laviscount? Actor con el que Shakira salió a cenar

La cantante salió a cenar con el actor después de su presentación en Times Square, en Nueva York. Shakira ya se había dejado ver con Lucien en el video de ‘Puntería’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Actor del nuevo video de Shakira la acompañó en Times Square: esto dijo de la cantante

Luego de su exitosa presentación en Times Square, Nueva York, frente a 40 mil personas, Shakira compartió una cena con el actor Lucien Laviscount, con quien ha sido vinculada desde el lanzamiento de su video musical “Puntería”.

¿Quién es Lucien Laviscount?

PUBLICIDAD

Lucien Laviscount es un actor franco-británico nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Lancashire. Aunque comenzó su carrera como modelo a la temprana edad de 10 años, su debut como actor ocurrió en la serie “Clocking Off” (2002).

Más sobre Shakira

Shakira fue actriz de telenovelas: así se veía a los 17 años en melodrama que pocos conocen
2 mins

Shakira fue actriz de telenovelas: así se veía a los 17 años en melodrama que pocos conocen

Univision Famosos
Shakira hace "borrado de su huella" en España tras ser vinculada con supuesto nuevo galán
3 mins

Shakira hace "borrado de su huella" en España tras ser vinculada con supuesto nuevo galán

Univision Famosos

Posteriormente, participó en proyectos como “Grange Hill” y “Emily in Paris”, donde interpretó al personaje Alfie, ganando reconocimiento a nivel mundial.

Lucien Laviscount interpreta a 'Alfie' en 'Emily en París'.
Lucien Laviscount interpreta a 'Alfie' en 'Emily en París'.
Imagen Getty Images


Además de su carrera actoral, Lucien ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza, siendo imagen de importantes firmas como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton.

En 2023, fue nombrado el ‘Hombre Más Elegante del Año’ por la revista GQ, gracias a su estilo e influencia en la moda masculina.

Sus fotos con Shakira

El pasado 21 de marzo, Shakira no solo estrenó su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, sino que también lanzó su nueva canción ‘Puntería’.

Lucien Laviscount es el galán de Shakira en el video 'Puntería'.
Lucien Laviscount es el galán de Shakira en el video 'Puntería'.
Imagen Shakira / Instagram


Precisamente, el video de 'Puntería' es protagonizado por la expareja de Gerard Piqué y el actor Lucien Laviscount, con quien horas antes del estreno mundial de su nuevo sencillo compartió candentes fotografías, las cuales dieron pie a que se especulara sobre su posible romance.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX