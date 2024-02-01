Shakira estaría "teniendo problemas" con padres de familia del colegio de sus hijos: ¿qué pasa?

Video Shakira estaría en conflicto con los padres de familia de la escuela de Milan y Sasha, ¿qué pasó?

Shakira estaría enfrentando una nueva calamidad y en esta ocasión no sería ni con su ex Gerard Piqué ni con Clara Chía Martí, la actual pareja del exfutbolista.

Ahora, las dificultades parecen venir desde el colegio de los hijos de la cantante, Milan (11 años) y Sasha (9), quienes estudian en el exclusivo Miami Country Day School desde que se mudaron a 'La Ciudad del Sol' en abril del 2023.

¿Qué es lo que estaría pasando con Shakira en el colegio de sus hijos?

Un nuevo reporte de El Nacional de Cataluña de este 31 de enero revela que la colombiana estaría "teniendo problemas con padres y madres del colegio" de sus hijos.

Al parecer, todo a raíz del caso del presunto acosador de la cantante, Daniel John Valtier, quien fue arrestado el pasado 9 de enero a las afueras de la mansión de la cantante en Miami.

Desde entonces, supuestamente la artista tomó mayores medidas de seguridad para ella y sus dos hijos.

En el diario catalán se alega que la " presencia constantes de guardaespaldas y la actitud 'diva' de la cantante generan tensión" en el prestigioso colegio al que acuden Milan y Sasha.

Al parecer, "los guardaespaldas de los hijos de Shakira ahora permanecen a las afueras del colegio durante toda la jornada escolar, impidiendo cualquier aproximación de terceros".

El Nacional de Cataluña detalla que existen "rumores" acerca de que "el personal de seguridad ha instado a los padres de compañeros de Milan y Sasha a borrar fotos que incluyan a los hijos de la cantante, incluso en eventos como cumpleaños y actividades deportivas escolares".

Supuestamente esto estaría generando "dificultades" entre Shakira y los padres y madres de los otros niños que estudian en esta institución.

"El control estricto que Shakira y su equipo de seguridad ejercen sobre Milan y Sasha ha llevado a que sus interacciones sociales en el colegio no evolucionen de la manera esperada", se aseguró.

Se habla de que "la constante y a veces obsesiva presencia de guardaespaldas en la institución es un fenómeno nuevo que ha generado incomodidad" en el resto de la comunidad educativa.

La supuesta actitud “diva” de Shakira

Otro aspecto que El Nacional de Cataluña reportó es la supuesta actitud de Shakira cuando está presente en el colegio y que le ha ganado aparentes "críticas".

"Se la describe como distante y poco accesible", dice el diario. Se alega que cuando ella llega y sale de la escuela, " no se detiene para saludar a nadie, marcando una clara distancia con los demás padres, profesores e incluso los propios compañeros de sus hijos".

Según algunos, la supuesta actitud de la cantante es "de diva" y "no ha sido bien recibida en la prestigiosa institución".

Shakira no hizo comentarios inmediatos tras publicarse el reporte de El Nacional de Cataluña.

El medio catalán destacó que la cantautora también fue objeto de críticas por su supuesta actitud cuando vivía en Barcelona.