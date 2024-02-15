Shakira

Shakira anuncia el lanzamiento de su disco 'Las Mujeres Ya No Lloran': "Me reconstruí a mí misma"

La cantante colombiana volverá a lanzar un álbum musical tras siete años de no hacerlo. Advirtió que al escribir las canciones se "reconstruyó a sí misma". La producción incluirá la trilogía de temas dedicados a Piqué.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Shakira celebró San Valentín con una cita doble: pasó toda la noche preparando la sorpresa

Shakira le dice adiós al receso de siete años y regresa al mundo de la música de manera oficial con el lanzamiento de su álbum número 12 que lleva por título 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Este nuevo material discográfico incluirá 16 canciones, entre ellas los sencillos 'TQG' con Karol G y 'Music Sessions Vol.53' con Bizarrap. Además, siete de las canciones ya han sido lanzadas en los últimos meses, como 'Te Felicito' con Rauw Alejandro y 'Copa Vacía' con Manuel Turizo. Los otros ocho temas son completamente nuevos y se agregará un remix. Con este álbum, Shakira debutará en el vinilo.

PUBLICIDAD

Más sobre Shakira

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira
3 mins

¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía

Univision Famosos
¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”
1 mins

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada
2 mins

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada

Univision Famosos
¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex
1:00

¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de romance: así lo habrían captado a él en México
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de romance: así lo habrían captado a él en México

Univision Famosos
Famosa bailarina revela mala experiencia que vivió al trabajar con Shakira: “No era una buena alumna”
2 mins

Famosa bailarina revela mala experiencia que vivió al trabajar con Shakira: “No era una buena alumna”

Univision Famosos

El disco ya se encuentra disponible para preguardar en plataformas de música en streaming, así como en preordenar en tiendas digitales.

Shakira anuncia el laqnzamiento de su nuevo disco 'Las Mujeres Ya No Lloran'.
Shakira anuncia el laqnzamiento de su nuevo disco 'Las Mujeres Ya No Lloran'.
Imagen Shakira/Instagram

'Las Mujeres Ya No Lloran' tendrá cuatro portadas

Shakira hizo el anuncio de su nuevo disco a través de las redes sociales.

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".

En otra publicación explicó por qué la producción discográfica tendrá cuatro portadas.

"'Las mujeres ya no lloran' es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. Cuatro portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con Jaume De Laiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia", señaló.

Las publicaciones de la artista colombiana provocaron una ola de felicitaciones sobre su nueva producción discográfica. Famosos como Alejandro Sanz y Lele Pons celebraron el próximo lanzamiento musical.

Relacionados:
ShakiraGerard PiquéMúsicaPremio Lo NuestroCelebridadesFamososShakiraShakira

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD