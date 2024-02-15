Shakira anuncia el lanzamiento de su disco 'Las Mujeres Ya No Lloran': "Me reconstruí a mí misma"

Video Shakira celebró San Valentín con una cita doble: pasó toda la noche preparando la sorpresa

Shakira le dice adiós al receso de siete años y regresa al mundo de la música de manera oficial con el lanzamiento de su álbum número 12 que lleva por título 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Este nuevo material discográfico incluirá 16 canciones, entre ellas los sencillos 'TQG' con Karol G y 'Music Sessions Vol.53' con Bizarrap. Además, siete de las canciones ya han sido lanzadas en los últimos meses, como 'Te Felicito' con Rauw Alejandro y 'Copa Vacía' con Manuel Turizo. Los otros ocho temas son completamente nuevos y se agregará un remix. Con este álbum, Shakira debutará en el vinilo.

PUBLICIDAD

El disco ya se encuentra disponible para preguardar en plataformas de música en streaming, así como en preordenar en tiendas digitales.

Shakira anuncia el laqnzamiento de su nuevo disco 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Imagen Shakira/Instagram

'Las Mujeres Ya No Lloran' tendrá cuatro portadas

Shakira hizo el anuncio de su nuevo disco a través de las redes sociales.

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".

En otra publicación explicó por qué la producción discográfica tendrá cuatro portadas.

"'Las mujeres ya no lloran' es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. Cuatro portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con Jaume De Laiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia", señaló.