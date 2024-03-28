Shakira

Champaña, caricias y más: revelan supuestos detalles de la cena entre Shakira y Lucien Laviscount

Tras cautivar a más de 40 mil personas con un concierto gratuito en Times Square, la colombiana cerraría con broche de oro la exitosa noche junto a Lucien Laviscount en una cena de la que se han revelado supuestos detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Shakira y Lucien Laviscount habrían tenido romántica cena: reportan caricias y beso

Tras una exitosa presentación ante más de 40 mil personas en el concierto gratuito que ofreció en Times Square el pasado 26 de marzo, Shakira cerraría la noche en una cita con Lucien Laviscount de la que se han revelado supuestos detalles.

Así habría sido la cita de Shakira y Lucien Laviscount

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte que Daneida Polanco compartió en Primer Impacto, tras su presentación en Nueva York, la colombiana, de 47 años, se dirigió al exclusivo restaurante italo-americano, Carbone, en Greenwich Village, acompañada únicamente por el actor, de 31 años.

La comunicadora reveló imágenes de la supuesta pareja dentro del establecimiento donde habrían celebrado el éxito de la noche con champaña, supuestos coqueteos y algunas muestras de cariño.

Más sobre Shakira

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones
2 mins

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones

Univision Famosos
Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas
0:59

Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas

Univision Famosos
Shakira enfrenta insólita demanda millonaria por presunto fraude: ella se defiende
2 mins

Shakira enfrenta insólita demanda millonaria por presunto fraude: ella se defiende

Univision Famosos
Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción
2 mins

Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción

Univision Famosos
¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video
1 mins

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Univision Famosos
Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira
3 mins

¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía

Univision Famosos
¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”
1 mins

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Univision Famosos

“Le acarició el cabello y la besó”, expuso Polanco.

Habría sido la intérprete de ‘Puntería’ quien eligió la mesa del fondo, en una de las esquinas de los exclusivos salones del restaurante, donde eran escoltados por personal de seguridad, quienes se encargaron de impedir que se tomaran imágenes del momento.

Daneida Polanco aseguró que, dentro del lugar, continua a la mesa en la que estaba la pareja, se encontraban dos familias, una turca y una hispana, miembros de esta última serían los que atestiguarían que entre Shakira y Lucien supuestamente "hay más que una amistad”.

Tras su paso por el restaurante, Shakira y el actor, junto al que protagonizó su más reciente video ‘Puntería’, se dirigieron a un centro nocturno donde finalizarían los festejos de la noche, reportó Polanco.

Lucien Laviscount habla por primera vez de Shakira

Lucien Laviscount formó parte de las más de 40 mil almas que se dieron cita en Times Square para ver a Shakira tras el estreno de su disco, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, el primero luego de siete años.

PUBLICIDAD

En el lugar, el actor conocido por su trabajo en series como 'Emily en París' habló por primera vez sobre la colombiana.

"Creo que es una de las mujeres más increíbles que he conocido en mi vida, así que poder trabajar con ella y verla recibir todas sus flores es muy especial", declaró ante las cámaras de Despierta América.

Hasta el momento, Shakira no ha dado una declaración sobre una supuesta relación con Lucien Laviscount a casi dos años de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Relacionados:
ShakiraLucien LaviscountCelebridadesFamososShakira

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX