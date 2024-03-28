Champaña, caricias y más: revelan supuestos detalles de la cena entre Shakira y Lucien Laviscount

Video Shakira y Lucien Laviscount habrían tenido romántica cena: reportan caricias y beso

Tras una exitosa presentación ante más de 40 mil personas en el concierto gratuito que ofreció en Times Square el pasado 26 de marzo, Shakira cerraría la noche en una cita con Lucien Laviscount de la que se han revelado supuestos detalles.

Así habría sido la cita de Shakira y Lucien Laviscount

De acuerdo con el reporte que Daneida Polanco compartió en Primer Impacto, tras su presentación en Nueva York, la colombiana, de 47 años, se dirigió al exclusivo restaurante italo-americano, Carbone, en Greenwich Village, acompañada únicamente por el actor, de 31 años.

La comunicadora reveló imágenes de la supuesta pareja dentro del establecimiento donde habrían celebrado el éxito de la noche con champaña, supuestos coqueteos y algunas muestras de cariño.

“Le acarició el cabello y la besó”, expuso Polanco.

OMG! Se revela foto de Shakira y Lucien Laviscount cenando junto anoche en NY, se ve que comieron rico en ese restaurante. 😌 pic.twitter.com/ub7dvP7IMn — Timor (@HeyTimor_) March 27, 2024

Habría sido la intérprete de ‘Puntería’ quien eligió la mesa del fondo, en una de las esquinas de los exclusivos salones del restaurante, donde eran escoltados por personal de seguridad, quienes se encargaron de impedir que se tomaran imágenes del momento.

Daneida Polanco aseguró que, dentro del lugar, continua a la mesa en la que estaba la pareja, se encontraban dos familias, una turca y una hispana, miembros de esta última serían los que atestiguarían que entre Shakira y Lucien supuestamente "hay más que una amistad”.

Tras su paso por el restaurante, Shakira y el actor, junto al que protagonizó su más reciente video ‘Puntería’, se dirigieron a un centro nocturno donde finalizarían los festejos de la noche, reportó Polanco.

Lucien Laviscount habla por primera vez de Shakira

Lucien Laviscount formó parte de las más de 40 mil almas que se dieron cita en Times Square para ver a Shakira tras el estreno de su disco, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, el primero luego de siete años.

En el lugar, el actor conocido por su trabajo en series como 'Emily en París' habló por primera vez sobre la colombiana.

"Creo que es una de las mujeres más increíbles que he conocido en mi vida, así que poder trabajar con ella y verla recibir todas sus flores es muy especial", declaró ante las cámaras de Despierta América.