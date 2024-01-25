Clara Chía habría buscado reunirse con Shakira para hablar de Piqué: esta sería la respuesta de la cantante

Video "La versión joven y rubia": comparan a Shakira de 17 años con Clara Chía y fans aseguran que se parecen

Clara Chía ha sido señalada como la ‘tercera en discordia’ en la relación que mantenían Shakira y Gerard Piqué, la cual terminó en 2022.

Desde antes de que la expareja anunciara su separación, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez dieron a conocer que la cantante supuestamente había “pillado” al entonces futbolista siéndole infiel.

La identidad de la “amiga especial” del catalán la dio a conocer posteriormente The Sun, que además aseveró que ellos se habían “estado viendo desde hace meses”, pese a que él continuaba al lado de la colombiana.

Hasta el momento, Clara no ha dado públicamente su versión de lo ocurrido; sin embargo, aparentemente sí pretendió contarle a Shakira los detalles de su romance con Piqué.

¿Clara Chía pidió a Shakira que se vieran?

Este 25 de enero, El Nacional de Cataluña reportó que Clara Chía presuntamente “buscó un acercamiento” con la intérprete de ‘Hips don’t lie’, “proponiendo una reunión” cara a cara.

“La intención era explicar cómo se desarrollaron las cosas entre ella y Piqué, y mantener una dinámica saludable que no afectara a los pequeños Milan y Sasha”, exponen sin especificar la fecha en que la novia de Piqué habría buscado esa reunión.

El medio especificó que Shakira habría tenido una contestación contundente a la iniciativa de la que hasta el momento sigue siendo novia de su ex.

“La renombrada artista dejó claro que, bajo ninguna circunstancia, estaría dispuesta a encontrarse con la mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida, y aseguró que ni ella ni sus hijos tendrían contacto alguno con ella”, relatan.

Shakira habría reaccionado tras petición de Clara Chía

De acuerdo con el diario español, aunque la superestrella del pop no accedió a verse con la enamorada de Piqué, sí procedió a buscar una forma para proteger a Milan y Sasha.

“De hecho, ante la propuesta de Clara, Shakira tomó medidas adicionales, incluyendo una cláusula en el acuerdo de custodia de sus hijos que específicamente prohíbe a la joven catalana acercarse a (los niños)”, afirmaron.

Puntualizan que supuestamente “debido a esta restricción”, cuando los menores “viajan a Barcelona para pasar tiempo con su padre, Chía se ve obligada a abandonar temporalmente el piso que comparte” con el empresario.

Durante los días en los que Gerard está con sus retoños, indican, la empleada de Kosmos Global Holding S.L. buscaría alojamiento “con una amiga”.

¿Qué se sabe del inicio del idilio de Piqué y Clara Chía?

En agosto de 2022, el portal Vanitatis, de El Confidencial, afirmó que presuntamente Piqué conoció a Clara Chía a inicios de ese año, cuando ella era camarera en el bar La Traviesa, y entabló un amorío con ella.

“(Él) iba (ahí) de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo (F.C. Barcelona). Fue un flechazo inmediato (de ella)”, comentaron, citando a “una persona del circulo cercano”.

En enero del año pasado trascendió que Shakira comenzó a sospechar que Gerard la traicionaba debido a que notó que el frasco de mermelada en su refrigerador se estaba vaciando, cuando a él y a sus nenes no les gusta ese alimento.